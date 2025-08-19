N-525 cortada por el fuego

N-525 cortada por el fuego Subdelegación del Gobierno

Ofrecido por:

Galicia

La carretera N-525 permanece cortada la altura de A Gudiña (Ourense) por los incendios forestales

En cambio, 112 ha informado que la A-52 ya se encuentra completamente abierta a la circulación

Más información: El incendio de Larouco (Ourense) alcanza las 20.000 hectáreas calcinadas

Publicada

La carretera N-525 permanece cortada a la altura de A Gudiña por los incendios forestales que afectan a la provincia de Ourense. Concretamente, entre los kilómetros 133 y 137, según ha informado el 112.

Dos autobuses llenos partieron en la mañana de este lunes desde Petín hasta los juzgados de Trives, donde más de 150 personas permanecen concentradas en apoyo al hombre de 61 años que fue detenido en la pasada jornada en el marco de la ola de incendios que asola la provincia desde hace días. Uno de los vecinos que están en Trives, quien ha indicado que también se ha desplazado la alcaldesa de la localidad, Raquel María Bautista, y que lo ha organizado el propio Ayuntamiento, ha trasladado que el vecino detenido es un cabeza de turco y que su detención es injusta. Los vecinos concentrados consideran que se detiene a los únicos que quedaron en los pueblos a apagar lo poco que se salvó. Detener a los voluntarios, y verdaderos héroes de esta catástrofe, es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido durante estos días, indican, para añadir que: Los verdaderos responsables parecen necesitar un cabeza de turco y no vamos a permitirlo. HIZO UN CORTAFUEGOS Uno de los vecinos, consultado por Europa Press, ha explicado que este hombre era un voluntario que estaba ayudando y que se limitó a prender a modo de cortafuegos ante la situación de abandono total en la que se encontraban los vecinos. Él se quedó para intentar salvar al pueblo, ha explicado, antes de indicar que un miembro de la UME, que participaba en evacuaciones, lo vio en el momento en el que prendía a modo de cortafuegos. Este vecino explicaba que el hombre lo hacía con conocimiento de causa y ha insistido en que su detención es indignante. Con todos mis respetos, es una persona que lleva toda su vida aquí y que se ha enfrentado a fuegos, probablemente sepa mejor lo que hay que hacer que personas que llevan cuatro meses, ha defendido. PENDIENTES DEL PASE A DISPOSICIÓN JUDICIAL Aunque inicialmente se había informado de que este vecino detenido no pasaría a disposición judicial este lunes, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han precisado que, salvo cambio de última hora, sí lo hará. En concreto, está previsto que lo haga a partir de las 17,00 horas en el tribunal de instancia de A Proba de Trives.

Como recoge Europa Press, aunque la A-52 también sufrió cortes en esta zona durante la noche para facilitar las tareas de extinción y garantizar la seguridad de los conductores, ya se encuentra completamente abierta a la circulación.

Además, la situación en las residencias de mayores está normalizada desde este lunes por la tarde.

Por otra parte, en Pentes (A Gudiña), parte de la población ha decidido irse de forma preventiva por sus propios medios, mientras que el resto se ha confinado en sus viviendas durante las tareas de extinción.

Trenes suspendidos

Además, Adif ha informado que la situación de los incendios en Ourense ha vuelto a impedir que este martes se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos hasta el mediodía. De esta forma, ya son seis los días consecutivos sin el funcionamiento del servicio.

Por su parte, Renfe ha confirmado varios trenes especiales para este martes entre Madrid y Zamora. Desde la capital partirán a las 7:14 horas y a las 13:20 horas, y desde Zamora a las 8:40 horas y a las 14:36 horas.