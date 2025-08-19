La carretera N-525 permanece cortada la altura de A Gudiña (Ourense) por los incendios forestales

La carretera N-525 permanece cortada a la altura de A Gudiña por los incendios forestales que afectan a la provincia de Ourense. Concretamente, entre los kilómetros 133 y 137, según ha informado el 112.

Como recoge Europa Press, aunque la A-52 también sufrió cortes en esta zona durante la noche para facilitar las tareas de extinción y garantizar la seguridad de los conductores, ya se encuentra completamente abierta a la circulación.

Además, la situación en las residencias de mayores está normalizada desde este lunes por la tarde.

Por otra parte, en Pentes (A Gudiña), parte de la población ha decidido irse de forma preventiva por sus propios medios, mientras que el resto se ha confinado en sus viviendas durante las tareas de extinción.

Trenes suspendidos

Además, Adif ha informado que la situación de los incendios en Ourense ha vuelto a impedir que este martes se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos hasta el mediodía. De esta forma, ya son seis los días consecutivos sin el funcionamiento del servicio.

Por su parte, Renfe ha confirmado varios trenes especiales para este martes entre Madrid y Zamora. Desde la capital partirán a las 7:14 horas y a las 13:20 horas, y desde Zamora a las 8:40 horas y a las 14:36 horas.