Galicia

La UME, que actúa en cinco incendios de Ourense, recibirá la visita de la ministra de Defensa

Margarita Robles acudirá a distintas localidades de Galicia y Castilla y León a lo largo del sábado acompañada del general jefe de la Unidad Militar de Emergencias

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este sábado diferentes localidades de Galicia y Castilla y León donde está desplegada la UME en este momento luchando contra los incendios forestales, según ha informado el ministerio de Defensa.

Dos vecinas desveladas por la proximidad del fuego a Rebordondo (Cualedro).

En concreto, la UME tiene desplegados 1.200 militares en situación de ataque directo, y 2.100 militares en misiones de apoyo. Los medios totales son de 440 vehículos.

Por provincias, en Ourense están actuando en cinco incendios forestales: Chandrexa de Queixa, Maceda, Oímbra, A Mezquita y Larouco.

Además, están desplegados en Asturias (Cangas del Narcea), León (Yeres), Zamora (Molezuelas y Puercas), Cáceres (Jarilla), Badajoz (Llerena) y Valencia (Teresa de Confrentes).