La UME, que actúa en cinco incendios de Ourense, recibirá la visita de la ministra de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este sábado diferentes localidades de Galicia y Castilla y León donde está desplegada la UME en este momento luchando contra los incendios forestales, según ha informado el ministerio de Defensa.

En concreto, la UME tiene desplegados 1.200 militares en situación de ataque directo, y 2.100 militares en misiones de apoyo. Los medios totales son de 440 vehículos.

Por provincias, en Ourense están actuando en cinco incendios forestales: Chandrexa de Queixa, Maceda, Oímbra, A Mezquita y Larouco.

Además, están desplegados en Asturias (Cangas del Narcea), León (Yeres), Zamora (Molezuelas y Puercas), Cáceres (Jarilla), Badajoz (Llerena) y Valencia (Teresa de Confrentes).