Tragsa archiva el expediente a los brigadistas de Laza por negarse a reducir descansos durante los incendios de Galicia

La empresa Tragsa ha archivado el expediente que quería abrir a los trabajadores de la Brif de Laza por negarse a descansar menos horas en plena ola de incendios en la provincia.

Tal y como han trasladado en unos mensajes publicados en la plataforma X los brigadistas celebran la "marcha atrás" de la empresa tras denunciar este jueves por la misma cuenta la intención de esta de sancionarles, según informa Europa Press.

En esta línea, han agradecido a todos el apoyo y cariño recibido por redes sociales. "Nosotros a seguir combatiendo esta lacra de incendios", remarcan.

Según apuntaron este jueves en esta campaña llevan 37 incendios, 16 activaciones de disponibilidad y más de 12 días seguidos de servicio, en los que actuaron con "profesionalidad, eficacia, compromiso, y con absoluta vocación con el servicio público".

Por ello, han defendido que los equipos descansen 12 horas entre jornadas como dice el Estatuto.