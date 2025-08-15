La DGT confirma el cierre de 16 kilómetros de la A-52 en Ourense por los incendios forestales

La Dirección General de Tráfico ha informado de que se ha procedido en las últimas horas al cierre de varios tramos de la autovía A-52, todo ello derivado de las consecuencias de los incendios forestales que están causando un daño incontrolable al monte gallego.

En concreto, se ha procedido al corte en la provincia de Ourense del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 111 y 127, en ambos sentidos.

Por su parte, en Zamora, también se ha cortado tan solo el sentido creciente desde el punto kilométrico 103.

La circulación en tren entre Galicia y Madrid continúa cortada, tal y como han informado tanto Adif como Renfe.