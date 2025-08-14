Las Fuerzas Armadas inician la operación 'Centinela Gallego' contra los incendios forestales de Galicia

Una semana de incendios forestales en Galicia ya ha arrasado más de 22.000 hectáreas en la comunidad. Para prevenir nuevos focos, las Fuerzas Armadas inician, un año más, el despliegue de la operación 'Centinela Gallego'.

Un total de 35 patrullas, formadas por miembros del Ejército de Tierra y de la Armada, han comenzado este jueves la operación, que estará activa desde el 15 de agosto hasta el 30 de septiembre.

Las 30 patrullas formadas por personal de la Brigada Galicia VII (BRILAT) serán las encargadas de la vigilancia en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. El resto realizarán sus tareas en la zona sur de la provincia de A Coruña.

Además del despliegue sobre el terreno, una unidad de vigilancia aérea con aviones tripulados de forma remota intervendrá en el operativo, tanto de día como de noche.

Cabe destacar que las patrullas terrestres realizarán su labor de vigilancia y disuasión en un total de 39 municipios repartidos en ocho distritos forestales, tal y como viene recogido en el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia.

A petición de la Xunta de Galicia se podrá modificar y variar el esfuerzo de las patrullas en cada zona para adaptarse a la valoración del riesgo.