Incendios Ourense: un fuego cercano a Manzaneda obliga a confinar a un campamento infantil

Un incendio originado esta tarde en Manzaneda (Ourense), cercano a la estación de esquí, ha obligado a confinar a un campamento infantil que tiene lugar allí.

Según confirma a Europa Press el alcalde del municipio, Amable Fernández, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos, el fuego se ha originado a 100 metros de la entrada de la estación.

Hasta allí se han desplazado efectivos de Medio Rural y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha acudido hasta el lugar desde el municipio cercano de Chandreixa de Queixa, donde colaboran en la extinción de su gran incendio (3.500 hectáreas) desde la madrugada del martes.

Intervienen también los Bomberos de Manzaneda y la Brigada de Refuerzo para Incendios Forestales (BRIF) de Laza ha informado, a través de sus redes sociales, de que está en camino.

Los asistentes del campamento se resguardan del fuego en uno de los apartamentos habilitados en el lugar y el campo de fútbol, que por el momento está libre de humo.

"Si hiciese falta, podrían bajar a Manzaneda", apunta Fernández, que se abre a habilitar equipamientos municipales para alojar a los asistentes al campamento en el caso de que fuese necesario.