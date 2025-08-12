Cortadas la autovía AG-53 y la N-525 por un incendio en Dozón (Pontevedra)

N-525 cortada por el fuego en Dozón Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

La Subdelegación del Gobierno ha informado de que se ha cortado totalmente tanto la autovía AG-53 —empleada para conectar Santiago con Ourense—, como la carretera N-525 a su paso por Dozón (Pontevedra), por un incendio en Situación 2.

La Consellería do Medio Rural ha activado la Situación 2 por un incendio activo que amenaza casas en el núcleo de Castro, como recoge Europa Press.

Además, la conexión entre Santiago y Ourense también está cortada en tren, sin circulación por un incendio con varios focos próximos a la vía en la ciudad de As Burgas que ha obligado a desalojos de vecinos en Seixalbo.

Arestora, a AG-53 permanece cortada en ambos sentidos entre os quilómetros 56 e 63, en Dozón, por mor dun lume forestal.



➡ Desvíase o tráfico pola estrada nacional. — 112 Galicia (@112Galicia) August 12, 2025

El Centro de Coordinación de Medios está ubicado en el polígono de Dozón y el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en el edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra.

En el operativo participan patrullas de Guardia Civil de Lalín, Vila de Cruces y Seprona de A Estrada, así como efectivos de Ourense por tratarse de un área limítrofe, además de los efectivos de Medio Rural.