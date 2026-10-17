Estabilizado el incendio forestal de Forcarei (Pontevedra) tras quemar 30 hectáreas

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

Las llamas siguen atizando Galicia en octubre. Esta madrugada se ha declarado un incendio forestal en Forcarei (Pontevedra), que ha quedado estabilizado a las 16:13 horas de este sábado, unas diez horas después de originarse. El fuego ha quemado una superficie de 30 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural.

El fuego fue declarado a las 05:58 horas en la parroquia de San Miguel de Presqueiras. Por ahora, según informa Europa Press, para su extinción se ha movilizado de forma acumulada a un técnico, ocho agentes, 14 brigadas, 10 motobombas, dos palas, un avión y tres helicópteros.

Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Al mismo tiempo, también está disponible para su descarga 'ALume', la aplicación para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia.