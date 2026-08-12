Extinguido el incendio que calcinó 18,8 hectáreas en Rodeiro (Pontevedra)

Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo. Carlos Castro / EP

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal que permanecía activo en la localidad pontevedresa de Rodeiro. Finalmente, ha calcinado 18,8 hectáreas.

Tal y como ha trasladado el departamento autonómico, el fuego iniciado en la parroquia de Carboentes está extinguido desde las 08:11 horas de este miércoles tras haberse iniciado el pasado sábado.

Según las estimaciones del Gobierno gallego, las llamas calcinaron una superficie de 18,8 hectáreas, de las cuales 12,2 corresponden a monte arbolado y las 6,6 restantes a raso.

Como recoge Europa Press, para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, tres técnicos, 24 agentes, 38 brigadas, 39 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

Este martes la Consellería también dio por extinguido el otro incendio que permanecía activo desde el sábado en Rodeiro. En este caso, se quemaron 25,72 hectáreas tras originarse en la parroquia de Arnego.