Extinguido el incendio que calcinó 25 hectáreas en Rodeiro (Pontevedra)

Incendio en Baltar (Ourense), en una imagen tomada por la BRIF de Laza en su desplazamiento hacia el incendio, a 8 de agosto de 2026 BRIF de Laza

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal que permanecía activo desde el sábado en la parroquia de Arnego, en Rodeiro (Pontevedra). Las llamas calcinaron 25,72 hectáreas.

Así, tal y como ha detallado el gobierno gallego, el fuego ha quedado extinguido sobre las 21:50 horas de este lunes. Finalmente, el incendio afectó a una superficie total de 25,72 hectáreas, de las cuales 14,74 corresponden a monte arbolado y las restantes 10,98 a raso.

Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, 19 agentes, 29 brigadas, 21 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y dos aviones.

Mientras, como informa Europa Press, permanece controlado desde las 22:48 horas del domingo el incendio iniciado el sábado en la parroquia de Carboentes, también en el ayuntamiento de Rodeiro.

Según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas y para su extinción se movilizaron, por el momento, tres técnicos, 18 agentes, 30 brigadas, 29 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.