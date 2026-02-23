Un herido tras arder una fábrica de productos químicos en Forcarei (Pontevedra)

Un incendio en la planta de fabricación de productos químicos de Forcarei (Pontevedra) se ha saldado con una persona herida. Ha tenido que ser trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de A Coruña.

Según ha relatado el 112 Galicia a Europa Press, se ha tenido constancia del suceso en torno a las 15:15 horas de este lunes a través de la llamada de un particular, quien alertó del incendio y de que había una persona herida. También indicó que el resto de los trabajadores se encontraban fuera de las instalaciones.

Hasta el lugar de los hechos, el parque empresarial David Raposeiras, se movilizaron los medios de extinción necesarios para apagar el fuego, que en estos momentos se encuentra controlado y las labores se centran en ventilar la zona.

Con todo, trabajaron en el punto, además de Urxencias Sanitarias, los bomberos de Silleda, de O Carballiño, la Guardia Civil y el GES de A Estrada.