Emergencias 112 Galicia

Emergencias 112 Galicia

Deza-Tabeirós

Trasladados al hospital dos mujeres y un bebé tras volcar su coche en Agolada (Pontevedra)

Los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 153 de la nacional N-640

Más actualidad: Herida una conductora de autobús tras salirse de la vía e impactar contra una iglesia en Boborás (Ourense)

Publicada

Dos mujeres y un bebé han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario este jueves tras volcar un coche mientras circulaba por la localidad pontevedresa de Agolada.

Iago Aspas y Ozdoev en el partido disputado en Balaídos en octubre de 2025.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 10:10 horas en la nacional N-640, a su paso por Agolada. En concreto, en el punto kilométrico 153 de dicha vía.

Tal como relataba el particular que avisó a emergencias, un turismo se había salido de la vía, terminando volcado en la carretera, resultando heridas tres personas, que estaban liberadas y accesibles.

Pese a todo, apuntaba que no semejaban heridas de gravedad, pero que había un bebé en el coche accidentado. Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias, al GES de Lalín y a la Guardia Civil de Tráfico. Finalmente, se trasladó a las tres personas a un centro hospitalario.