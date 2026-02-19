Trasladados al hospital dos mujeres y un bebé tras volcar su coche en Agolada (Pontevedra)

Dos mujeres y un bebé han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario este jueves tras volcar un coche mientras circulaba por la localidad pontevedresa de Agolada.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 10:10 horas en la nacional N-640, a su paso por Agolada. En concreto, en el punto kilométrico 153 de dicha vía.

Tal como relataba el particular que avisó a emergencias, un turismo se había salido de la vía, terminando volcado en la carretera, resultando heridas tres personas, que estaban liberadas y accesibles.

Pese a todo, apuntaba que no semejaban heridas de gravedad, pero que había un bebé en el coche accidentado. Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias, al GES de Lalín y a la Guardia Civil de Tráfico. Finalmente, se trasladó a las tres personas a un centro hospitalario.