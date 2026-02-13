Buscan a los responsables de arrojar piedras contra dos vehículos en A Estrada (Pontevedra)
Los hechos ocurrieron en la PO-841, a la altura del puente de Baloira
En la madrugada de este pasado jueves, dos vehículos se vieron afectados por un lanzamiento de piedras desde el puente de Baloira. Más concretamente, los coches circulaban por la PO-841, vial que comunica A Estrada y Pontevedra.
El suceso tuvo lugar en la madrugada del jueves y hay al menos dos vehículos afectados por el lanzamiento de estas piedras, tal y como precisó Europa Press.
Uno de los conductores afectados presentó una denuncia por daños y la Guardia Civil ha iniciado una investigación para aclarar la autoría de los hechos.