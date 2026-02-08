Un desprendimiento de tierra deja sin luz a vecinos de A Estrada (Pontevedra)

Según ha explicado el alcalde, Gonzalo Louzao, a Europa Press, el incidente se registró sobre las 9:00 horas del sábado, en el entorno de la explotación minera de Erimsa, en la parroquia de San Miguel de Castro.

El desprendimiento de tierra por la ladera se llevó por delante postes de luz y la instalación eléctrica. Los cables quedaron encima del vial de Adoufe por lo que tuvieron que cortarlo.

La electricidad se repuso a partir del mediodía gracias a la instalación de tres generadores en la zona, mientras se trabaja en reponer la instalación eléctrica y los centros de transformación. Louzao ha indicado que ahora, Erimsa está haciendo cálculos para asegurarse de que no va a haber futuros desprendimientos.