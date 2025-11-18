En marcha un amplio dispositivo con drones para buscar a una mujer desaparecida en Lalín (Pontevedra)

La Guardia Civil ha puesto en marcha un amplio dispositivo, con drones incluidos, para buscar a una mujer de 53 años desaparecida en Lalín (Pontevedra).

Según ha informado el 112 Galicia, un familiar alertó a media noche de que la habían visto por última vez al mediodía y que acostumbraba a salir a caminar por la zona.

En el operativo de búsqueda participan también además de los drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), el Grupo Especial de Localización y Rescate (GERL) de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, el servicio municipal de Protección Civil de Lalín y los voluntarios de Protección Civil de Agolada.

El Concello, por su parte, tal y como recoge Europa Press, explica que la mujer, que responde al nombre de Clotilde Teixeira, reside en la calle Areal, en donde su marido la echó en falta a última hora del día. Vestía jersey azul de cuello alto, cazadora, pantalón gris y botas negras.