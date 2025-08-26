Localizan una granada de la Guerra Civil en una vivienda de A Estrada (Pontevedra)

Localizada una granada de mortero de la Guerra Civil en un domicilio de A Estrada (Pontevedra) durante unas tareas de limpieza Guardia Civil

Hacer la limpieza y encontrarte con un explosivo. Esto es lo que les sucedió a unos vecinos de A Estrada (Pontevedra), que se encontraron en su vivienda con una granada de mortero de la Guerra Civil.

Según ha informado la Guardia Civil, varios agentes se acercaron a la vivienda para retirar la granada localizada mientras los propietarios hacían labores de limpieza. El explosivo será destruido de forma segura.

El artefacto estaba provisto de espoleta y de carga explosiva, por lo que fue retirado por un equipo especializado, como recoge Europa Press.

La Guardia Civil ha recordado que, ante el hallazgo de este tipo de elementos, nunca se deben tocar, mover o manipular porque, aunque exteriormente puedan parecer deteriorados, representan un riesgo y pueden conservar sus propiedades explosivas incluso muchos años después de su fabricación.

De producirse esta circunstancia, debe avisarse a las fuerzas de seguridad, en este caso la Guardia Civil, cuyos técnicos TEDAX se encargan de retirar los artefactos y trasladarlos de forma segura para su destrucción.