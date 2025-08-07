Forcarei (Pontevedra): el nuevo gobierno denuncia que su antecesor tiene "secuestradas" las redes del Concello

El nuevo gobierno local de Forcarei (Pontevedra), surgido de la moción de censura de la semana pasada, denuncia que su antecesor tiene "retenidas y secuestradas" las redes sociales oficiales del Concello, lo que "impide que se traslade" información pública a los vecinos.

En un comunicado, el portavoz del gobierno municipal, Alejo Vidal, lamenta esta "actitud obstruccionista e infantil" del PSOE local y la exalcaldesa, Verónica Pichel, a la que acusa de "falta de respeto institucional enorme", "sectarismo" y "autoritarismo".

Según el nuevo gobierno, capitaneado por la popular Belén Cachafeiro, desde el pasado viernes intentaron contactar "de manera insistente" tanto con Pichel como con gente de su equipo para que transfiriese el control de la página oficial de Facebook del Concello.

"Es un canal de información muy útil y ágil, ya que la siguen 4.000 personas, entre las que se encuentran la práctica totalidad de los vecinos", han indicado, según recoge Europa Press.

Sin embargo, Vidal asegura que "ni coge las llamadas, ni atiende los mensajes y la gente de ese gobierno no sabe ni qué decir". "Algo que nos extraña bastante, porque no creemos que el control lo tuviera ella sola", añade.

El nuevo gobierno dice que Pichel "tiene derecho a irse de vacaciones", pero que "antes tenía que dejar los deberes hechos o responder a los mensajes y hacer un simple clic en su móvil" para pasarles la cuenta, que -recuerda- fue creada por el PP y en 2019 se traspasó al PSOE "al día siguiente de la investidura".

Vidal considera que Pichel "debe estar muy enrabietada y por eso se niega" a pasar las cuentas de un perfil que el Concello, con su nuevo equipo al frente, tiene que manejar "para informar a los vecinos". En caso de que no lo haga, amenaza con "tomar otras medidas".