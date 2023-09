Crimen de la Guardia Urbana: ¿pruebas, indicios, sospechas o conjeturas?

El documental de Netflix “Las cintas de la Rosa Peral”, ha vuelto del revés el mediático caso del llamado “Crimen de la Guardia Urbana”. El estudio pormenorizado del caso que se efectúa a lo largo de este documental ha suscitado dudas e interrogantes sobre las conclusiones a las que, de la mano del fiscal, llegó el tribunal de la audiencia de Barcelona que, como se recordará, condenó a la ex agente Rosa Peral a 25 años de cárcel y a su ex amante, el también ex policía, Albert López, a 20 años por el asesinato de Pedro Rodríguez.

Ya no existe, pues, un discurso único sobre este controvertido y escabroso caso. El Podcasts Sumario Abierto identifica esas lagunas probatorias que aparecen durante toda la instrucción y, posteriormente, quedan reflejas en la sentencia. Escuche y opine.

