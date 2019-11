Encuentran en un solar el cadáver de un hombre junto al camión donde dormía en Gran Canaria

En la mañana del pasado miércoles fue encontrado el cadáver de un hombre de unos 60 años en un solar de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). Como apuntan algunos vecinos, era vecino y conocido en la zona y vivía junto a un camión, donde fue encontrado el cuerpo.

Hasta el lugar donde fue encontrado el cadáver acudió el Servicio de Emergencias -junto a una ambulancia básica, una medicalizada y otra sanitarizada- que no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre y solo certificaron su muerte. Más tarde, fue la Guardia Civil quien corroboró la muerte de este vecino de Santa Lucía de Tirajana. El lugar donde fue encontrado el cadáver fue precintado por la Policía Local y la muerte está siendo investigada por los agentes. Como apunta Canarias 7, en la primera inspección técnico ocular no se han encontrado signos de violencia ni en el cadáver ni en el entorno, por lo que no hay indicios de una muerte violenta.

En Quintanar de la Orden (Toledo), fueron localizados, también, durante la mañana de ayer los cadáveres de dos personas en una vivienda abandonada. Un hombre entró en la casa y descubrió los restos óseos. En principio, no presentan tampoco signos de violencia. El alcalde del pueblo toledano quiso mandar un mensaje de tranquilidad a sus vecinos. En declaraciones a Efe, explicó que Quintanar de la Orden es un municipio "tranquilo", si bien ha admitido que, tras el hallazgo de estos dos cadáveres, "hay cierto clima de desasosiego y nerviosismo"