¿Qué santo se celebra hoy, lunes 15 de septiembre? La lista completa del santoral

Dolores es un nombre femenino. Su origen es español y su significado es 'aquella que sufre dolor'. Hoy, 164.841 mujeres celebran su santo en España gracias a Nuestra Señora de los Dolores.

A Nuestra Señora de los Dolores se la invoca en latín como Maria Virgo Perdolens o Mater Dolorosa y es una de las numerosas advocaciones a través de las cuales la Iglesia Católica venera a la Virgen María. La advocación (Dolores) destaca el sentimiento de dolor de la madre ante el sufrimiento de su hijo. Los "siete dolores" hacen referencia a los siete episodios de la vida de Jesucristo, relatados por los evangelios, que hicieron sufrir a María, quien acompañaba a su hijo en su misión de Redentor.

La devoción a la Mater Dolorosa se desarrolla a partir de finales del siglo XI. En 1239, en la diócesis de Florencia, la Orden de los Servitas u Orden de frailes Siervos de María, cuya espiritualidad estaba muy ligada a la Santa Virgen, fijó la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre.

La Virgen de la Dolorosa o Virgen de los Dolores es una advocación que cuenta con gran número de devotos en países como Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Italia, México, Panamá y Portugal. Es la patrona de Eslovaquia.

La devoción a la advocación de los dolores está muy arraigada en España, celebrándose cultos tanto en septiembre como el Viernes de Dolores. Su imagen es procesionada durante la Semana Santa en numerosas localidades españolas, destacando los iconográficos establecidos por los pasos de la denominada Esperanza Macarena de Sevilla, imagen de vestir bajo palio, y el de la Virgen de las Angustias de Juan de Juni, en Valladolid, que presenta la figura de María abatida de dolor a los pies de la cruz.

Este y otros santos son celebrados durante el 15 de septiembre:

San Alpino de Lyon

San Apro de Toul

San Nicetas Godo

San Nicomedes de Roma

San Aicadro de Jumieges

Santa Catalina Fieschi

San Valeriano de Tournus