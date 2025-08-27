¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 27 de agosto? La lista completa del santoral

Mónica es un nombre femenino. Es de origen griego y significa 'única'. 103.407 personas celebran en España hoy su santo gracias a Santa Mónica.

Nació en Tagaste, la actual Argelia. Mónica provenía de una familia de vieja tradición cristiana, como sus padres y su criada, a quien se le encargó su educación.Siendo aún joven, casi niña, se casó con un hombre mayor, romano y pagano, llamado Patricius o Patricio, quien tenía una posición oficial en Tagaste.

A Patricio le incomodaban las limosnas, buenas acciones y oraciones de Mónica, tradiciones religiosas, pero, a pesar de ello, él la trataba con respeto.

El esposo de Mónica era muy enérgico, de temperamento violento, y tenía hábitos libertinos. Mónica iba a la iglesia cada día y soportó con paciencia el adulterio y las cóleras de su marido.

Mónica se ganó el afecto de su suegra en poco tiempo. Incluso convirtió a Patricio al cristianismo y calmó su violencia.

Patricio murió poco después de su conversión y Mónica decidió no volver a casarse.

Ambos tuvieron tres hijos que sobrevivieron a la infancia: dos varones, Agustín, Navigio, y una mujer, Perpetua. Nunca los pudo bautizar y eso castigaba a Mónica en vida. Agustín accedió a bautizarse cuando estuvo malo, aunque luego revocó el consentimiento cuando mejoró.

Pero el alivio y la alegría de Mónica debido a la recuperación de Agustín se transformaron en ansiedad. Él desperdiciaba su nueva vida siendo indisciplinado y, como él mismo contó, vago.

Finalmente, fue enviado a una escuela en Madaura. En Cartago, a la edad de 17 años, Agustín encontró la muerte.

Allí llevaba una vida descarriada, cometió pecados graves y abrazó el maniqueísmo lo que le alejó de su madre. Cuando regresó a su hogar y compartió sus experiencias del maniqueísmo, Mónica lo echó de casa. Sin embargo, dijo haber experimentado una visión que la convenció a ella de que se reconciliara con él.

