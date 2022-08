Mercurio en Libra: Así afecta a todos los Signos del Zodiaco

Mercurio es un planeta rápido y se asocia con la agilidad mental. Es un planeta que implica tener las características de razonar y de la versatilidad. Pero también de volubilidad y de crítica. Está relacionado con el sistema nervioso, el respiratorio y la glándula tiroides.

[Segunda retrogradación de Urano: ¿Cómo afecta a los Signos del Zodiaco?]



El signo de Géminis cuyo regente es Mercurio, pertenece al elemento aire. Y Venus, es el regente de Libra. Ambos signos, Libra y Géminis pertenecen al elemento de aire y por ello viven en el mundo de las ideas y del intelecto. Les gusta evaluar y comprender su entorno por medio del raciocinio y después comunican a los demás sus conclusiones.

Con un Mercurio en Libra nos indica que es el momento de escuchar y de atender a los demás. Es un momento de conexión con los demás.

Los efectos que tendrá en Leo, Géminis, Acuario, Sagitario y Libra serán benéficos, ya que las conversaciones serán agradables y tu pensamiento será equilibrado.

Con Mercurio en Libra para Cáncer, Capricornio y Aries les está indicando que no se cierren en banda y que escuchen con más atención a los demás, poniéndose en su lugar.

Si tienes Mercurio en Libra tu carácter será agradable y con mucho encanto.

Necesitas de equilibrio y armonía a tu alrededor, de lo contrario tu vida se vuelve inestable. Te gusta comparar las opiniones de los demás para llegar a una conclusión válida. La justicia y los lugares artísticos te encantan; por eso es fácil encontrarte en estos sitios.

MERCURIO EN LIBRA

En el género masculino: es una persona muy comprensiva, si no tiene aspectos maléficos o contradictorios. Su forma de hablar es bastante cooperativa y diplomática. Por lo general le gusta contrastar las decisiones con amistades de confianza. Su gran creatividad le permite destacar en cualquier tipo de are, ya sea en escritura, pintura, música, etc.

Cuando elige pareja busca alguien con talento intelectual con quién pueda conversar y debatir ideas. Es muy inteligente, divertido y sociable. Tu característica negativa sería, ser demasiado obsesivo.

En el género femenino: le gusta estar equilibrada y tener aptitudes para todo, ya que su mente es muy ágil. Es muy simpática y sociable.

En su vida les gusta mantener una relación estable. Las mentiras no las soporta. Y busca elegir adecuadamente en cada momento, por lo que a veces parece que duda. Pero es solamente una fachada; ya que lo que quieres es ser justa y equilibrada.

No le gustan las discusiones, ya que lo que más añora es un ambiente de paz y armonía. Pero si la buscas, la encuentras, y además sus debates serán difíciles de ganar, cuando sale a relucir su lengua afilada. Debería evitar centrase en ella o debatir en exceso con todos, intentando equilibrar la balanza.

SEGÚN TU MISIÓN EN LA VIDA: ¿QUÉ TIENES QUE APRENDER?:

Cuando en tu carta natal tienes a tu Mercurio en Libra:

- Acciones del pasado que influyeron en tu actual situación.

- Las ideas y pensamientos son importantes por su valor.

- Tu aprendizaje lo realizas recopilando información acerca de las situaciones e ideas diferentes.

- Usas el filtro de la curiosidad y de la versatilidad

- Tu comunicación es flexible y necesaria para la vida social, y es a la vez innovadora, clara y objetiva.

- Tus procesos de pensamiento los determinan la afición a compartir ideas.

EFECTOS QUE CAUSAN EN ESTA VIDA

- Miras el mundo como un juez, porque no te gusta la injusticia.

- Buscas el refinamiento y la belleza, y a la vez el equilibrio y la armonía.

- Te mueves en una gran red social que necesita tu punto de vista y tu intermediación.

- Percibes ambos lados de cada aspecto y procuras encontrar el punto medio.

- Tu forma de hablar es diplomática y cultivada.

- Eres una persona persuasiva a través de tus palabras.

- A veces asumes demasiados compromisos, por lo que necesitas mucho tiempo para poder cumplirlos.

- Te interesas por las necesidades de los demás, antes que por las tuyas.

- Podrías ser superficial, en ocasiones y dar demasiada importancia a lo que otros piensan de ti.

- Al querer encontrar el equilibrio, puede llevarte a la indecisión y a la ambivalencia continua.

¿CÓMO SUPERAR LOS DESAFÍOS EN LA VIDA?

Para superar estos desafíos es importante que aprendas a pensar en ti y a crear contigo el mismo nivel de compromiso que realizas con los demás.

Deberías aprender a decir no de vez en cuando.

También podrías enfrentarte a alguna situación que normalmente evitarías.

PREDICCIONES PARA CADA SIGNO SOLAR, LUNAR O ASCENDENTE

Aries: Es un tiempo para estar pendiente de ser una persona tranquila y que estés pendiente de los demás; tanto de sus puntos de vista como de lo que tienen que decirte. Por lo tanto, no te abstraigas y mantén la atención en los demás para que se sientan abrazados desde la escucha. En ocasiones puede faltarte la diplomacia, así que presta mucho cuidado con tus palabras. Es aconsejable que bebas suficiente agua.

Tauro: Será un tiempo muy importante para evitar malentendidos en asuntos relacionados con las ganancias e inversiones que realizarás en estos momentos. Tu vida en pareja deberá cambiar bastante, y debería girar 180 grados, ya que es importante hablar el mismo idioma. El equilibrio y la armonía en el ambiente hacen milagros. Importancia de beber suficiente agua.

Géminis: Sentirás que tu bienestar y tu plenitud dependen de la alegría de estar a gusto contigo y a la vez con los demás. Tu serenidad y forma agradable de atender a los demás te dará la alegría de disfrutar de momentos de conexión únicos. Tu manera equitativa de ser una persona justa y amable serán la clave en tu vida en estos momentos. Es aconsejable caminar en ambientes puros y naturales.

Cáncer: Es un momento especial para evitar hablar sin pensarlo dos veces. Tu sensibilidad tiene la sutileza de percibir antes de tiempo las señales que recibe tu cuerpo; así que evita que los demás se sientan distanciados o que nos les haces caso. Es importante que los atiendas con mayor énfasis que en otras ocasiones. Vigila las articulaciones y practica ejercicio moderado o yoga.

Leo: Ha llegado un momento en el cual será agradable disfrutar de momentos especiales y armoniosos para planificar proyectos y hablar de todo ello con calma y atendiendo lo que quieren decirte los demás. Tus esperanzas se basan en la capacidad de ponerte en el lugar de las demás personas y comprender su punto de vista. Es aconsejable descansar y relajar el sistema nervioso.

Virgo: Deberás enfocarte en acabar los asuntos pendientes y mantener la sensibilidad en ellos para evitar malentendidos con personas cercanas y queridas. Tu forma de hablar deberá ser suave y templada, para evitar conclusiones precipitadas y separaciones fuera de lugar. Escucha con paciencia y todo cambiará para bien. Es necesario que te relajes de la forma que más te guste.

Libra: En esta época tendrás la fortuna de tu lado para mantener relaciones románticas agradables. También sentirás que la vida te da la oportunidad de lanzarte a nuevas aventuras, tanto románticas, como empresariales. Tendrás la facilidad de decir las palabras correctas en cada ocasión. Y también sabrás escuchar pacientemente lo que te digan los demás. Vigila las molestias de cabeza, de cervicales y de la vista.

Escorpio: Es un tiempo en el que deberías mantener tu estado de ánimo bien alto y evitar malentendidos injustificados por causas relacionadas con las inversiones y la economía. Tendrás que aprender a ponerte en el lugar de los demás y comprender que quieren expresar. Y deberías preocuparte de los demás, en vez de mirarte solamente el ombligo. Cuida la garganta y las cervicales.

Sagitario: En este tiempo sentirás una gran apertura hacia asuntos relacionados con el derecho y la justicia, lo que te inclinará a ser una persona más equilibrada y justa y a aprender a observar a los demás y a conocer sus puntos de vista. Con ello aprenderás mucho de la vida y de la forma de funcionar otras personas diferentes a ti. Es un momento para buscar instantes de relax.

Capricornio: Es un momento en el cual es necesario que te sientas más cerca de tu familia y de personas afines. Tendrás que reevaluar la manera en la que escuchas y atiendes a los demás, ya que a veces lo haces solamente por cortesía, pero sin interesarte realmente en lo que te están diciendo. Es una fase en la que deberías aprender lo que es diplomacia y colaboración. La tranquilidad y la calma te ayudarán a sentirte mejor.

Acuario: Ahora podrás disfrutar y allanar el camino entre los demás y tú. Y lo principal será el modo en el que entenderás sus comentarios y prestarás mayor atención a lo que te dicen y a lo que necesitan. Será un ejercicio muy importante para conseguir una mayor conexión con los demás. Tu curiosidad nata será la principal causa de tu cambio de tendencia. No te alteres por tonterías, relájate.

Piscis: Es un tiempo para sentirte más cerca de los demás y ayudar a algunas personas de tu entorno que necesitan que las escuchen y que las apoyen en su vida y en sus asuntos personales. Nadie mejor que tu para comprenderlas y para ponerte en su lugar. Será una época muy interesante y altruista. Y te sentirás con mayor plenitud. Vigila tu alimentación y tu descanso.

Sigue los temas que te interesan