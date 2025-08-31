Horóscopo de septiembre 2025 Leo: predicciones de trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte que te deparará este mes. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos cada semana.

MENSAJE ESPECIAL: es un momento apropiado para comenzar nuevos emprendimientos con amistades de confianza y con la seguridad de que está planeado perfectamente.

PROFESIÓN: presta atención para establecer contactos y nuevas ideas con los clientes. Es importante confiar en la creatividad y en la innovación de una forma innovadora para llegar a las metas y aspiraciones que persigues. Hoy es el momento de perfeccionar las habilidades y optimizar la forma de trabajo

ECONOMÍA: El día 7 es un momento para confiar en tu intuición y tomar decisiones que equilibren vuestros valores y objetivos a largo plazo. Encontraréis formas de aumentar los ingresos y de invertir en vuestro futuro. Cultivad la abundancia y gratitud para tener más bendiciones en vuestra vida.

AMOR: si estáis solteros podríais atraer un nuevo amor. Confía en tu carisma. Planifica una cita romántica Es importante que sientas aprecio, y que te quieren y tienes seguridad. Trabajar juntos en confianza, respeto y apoyo mutuo.

SALUD: Lo principal es que a partir del 22 la energía inquieta intentará expresarse y las actividades estimularán la mente, caminar bailar. El día 21 notarás un gran bienestar físico y mental. Las rutinas tendrán que ser saludables y descansar lo suficiente. También cuenta el cuidado personal y la actitud positiva.

VIAJES: notarás nuevas experiencias y planificarás las vacaciones para relajarte. Es el momento de quererte y de obtener los frutos del trabajo. El día 22 notarás la pasión y los viajes para explorar tu interior. También puedes realizar alguna excursión para interactuar y que sea enriquecedora.

FORTUNA: en este mes estarán favorecidos los siguientes días en general, especialmente: 7, 19, 21 y 22.

DÍAS AFORTUNADOS: en las áreas de la buena suerte serán prósperos los días: Así que presta atención a ello: 7, 19, 21 y 22.

[Información ampliada: Horóscopo para 2025 Leo: predicciones sobre trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos]

Personalidades españolas que son Leo: