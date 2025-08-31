Horóscopo de septiembre 2025 Escorpio: predicciones de trabajo, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte que te deparará este mes. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos cada semana.

MENSAJE ESPECIAL: tus ideas geniales y creativas te ayudarán en todo momento.

PROFESIÓN: en esta área deberías prestar más atención a los logros y a las ambiciones personales. Se notará tu habilidad y tu liderazgo, especialmente para comenzar nuevos proyectos. El día 21 tendrás la oportunidad de realizarlos con amistades de confianza.

ECONOMÍA: deberías mantener abundancia y perspectivas positivas y las recompensas financieras. Confía en los talentos reconocidos. El día 11 será fundamental la atención al hogar y a las emociones, y a la estabilidad de la familia.

Por ello, mira la combinación de fechas, ya que pueden ser favorables para unas áreas, pero si no lo son para todas, tal vez surjan asuntos que hay que resolver.

SALUD: es un momento para la sanación interior. Tendrás una liberación y un avance emocional y físico para dejar de lado antiguos patrones. Regeneración. El día 22 tendrás una oleada de energía y vitalidad.

AMOR: profunda e íntima sanación emocional. Es importante el crecimiento espiritual. Recibir y dar amores auténticos. Los solteros atraerán sensibilidad y valores espirituales.

VIAJES: tendrás deseos de una peregrinación o viaje en solitario o tal vez conectar con la naturaleza en un lugar tranquilo. La meditación será muy favorable.

FORTUNA: estarán favorecidos los siguientes días en general, especialmente: los días: 3, 7, 19, 21 y 22.

DÍAS AFORTUNADOS: en las áreas de la buena suerte que serán prósperos lo notarás los días: 3, 7, 19, 21 y 22.

