Horóscopo semanal Sagitario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 17 al 23 de abril

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente debes leer tu signo Solar, también tendrías que leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario Y también Escorpio.

El lunes día 17, necesitas sentirte libre e independiente, pero debes prestar atención a varias actividades que aún no están bien organizadas no zanjadas. Así que pon atención.

El martes día 18, es un momento de gran crecimiento y lucidez personal. No quieres dejarte llevar por otras ideas que no las que has constatado. Buscas la filosofía verdadera, al menos en tu vida.

El miércoles día 19, tienes un momento de mucho entusiasmo y motivación. En ocasiones tu desbordamiento se manifiesta como plenitud y satisfacción. A la vez puedes llevar mucha alegría a otros.

El jueves día 20, en este eclipse notarás que se incrementa tu deseo de disfrutar y de brillar a la vez en tus actuaciones y en los progresos que consigas en tu profesión y en tus actividades.

El viernes día 21, necesitas poner de acuerdo tu tiempo personal y el que dedicas a la familia o a las actividades. El equilibrio es lo más natural y te sentirás con satisfacción.

El sábado día 22, ha llegado el momento de utilizar tu gran lucidez y las intuiciones de la forma precisa; ni más, ni menos. Tu calma, plenitud y bondad harán el resto. Así que disfruta.

El domingo día 23, tu actividad y dinamismo te empuja a liberar tus energías. Es aconsejable realizar ejercicio y mantener tu optimismo y alegría de vivir de forma serena y a la vez distendida y alegre.

Victoria Vélez

Sigue los temas que te interesan