Horóscopo del lunes 27 de abril: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo

Aries: Notarás que hoy podrás atraer a muchas personas que buscan tu conversación y tu compañía. Les encanta tu lado amable y cariñoso y eso te facilita que hoy más que nunca puedas sentirte en buena compañía y disfrutar de tus charlas y de tus intercambios con los demás. Podrás hacerlo por las múltiples vías que tienes a tu alcance.

Tauro: Te darás cuenta que para conseguir tu estabilidad, tanto personal como financiera deberás desplegar tus encantos, tu cariño y tu forma atractiva de ser y de que los demás se acerquen a ti, para ayudarte o acompañarte en todo lo que estés realizando. Debes evitar perderte en ensoñaciones falsas y ceñirte a la realidad.

Géminis: Hoy es un día en el que deberás apoyarte principalmente en tu ingenio y en tu mente consciente, que es la que presta atención profunda. Y así podrás salir de forma airosa en las acciones que hoy emprendas. Tu forma amable está asegurada. Pero no olvides que hay que ser una persona práctica. Así que asegúrate de tener todo planificado.

Cáncer: En esta jornada te acompañará una gran vitalidad y unos deseos enormes de realizar asuntos de envergadura. Pero antes que nada deberías poner mucha atención en lo que merece la pena y es real, y en lo que a veces parece seguro, pero es un engaño. Así que tienes un dilema que deberás solventar para poder sacar adelante todo lo que planeas.

Leo: Hoy tus proyectos se resolverán con templanza y con genialidad. No hace falta que utilices mucha prisa en ello, para que no te sobrepasen los asuntos no resueltos, ya que todo lo irás resolviendo según se te presente, y con sumo cuidado. Esto te dará la facilidad de acertar en tus elecciones. Tal vez te parezca que todo va lento, pero así será más seguro.

Virgo: Necesitas definir un frente creativo y profundo en el cual puedas organizar iniciativas válidas para tu forma de realizar tu profesión y tus ocupaciones. No puedes basarte únicamente en lo que ya conoces, porque eso no te servirá. Deberás abrir canales nuevos y distintas formas de realizarlos. Necesitas atraer a tu público de forma atractiva.

Libra: Hoy será un día especial en el que podrás explayarte y mostrar todo tu talento en la forma en la que realizas tus ocupaciones y tus acciones, ya que la belleza y la creatividad te acompañarán de una manera muy fuerte durante toda la jornada. Y por eso podrás demostrar a todos tus talentos y tus capacidades. Disfruta de este día especial.

Escorpio: Hoy notarás que entra en juego tu valía, y está en juego tus capacidades y forma de realizar tus ocupaciones. Por eso estás poniendo más empeño que nunca, ya que se necesita mucha tranquilidad y concentración para evitar errores de bulto que podrían suceder si no logras prever todo con antelación y con gran calma. Sólo ocúpate y no te preocupes.

Sagitario: Hoy te darás cuenta de que necesitas tener más calma y paciencia para tratar con los demás. Ya que a veces las prisas no son buenas. Deberás interesarte realmente por cada persona con la que trates. Y de esta manera podrás solucionar asuntos que se han quedado "en el cajón", pero que con paciencia y buena voluntad se arreglarán.

Capricornio: Hoy es importante que actúes con temple y que aprendas a mediar y a intermediar en cuestiones que no son baladíes, ya que atañen a muchas personas. Es tiempo de ayudar a todas esa gente que se acercan a ti y que requieren de tu tiempo y de tu paciencia. Te sentirás con más felicidad cuando acabe el día y constates tu "buen hacer".

Acuario: Hoy tendrás una gran percepción que te ayudará en tus progresos y en todo lo que necesitas para seguir con tus proyectos y tus iniciativas. Tu alegría interna es la que te da tu mayor creatividad y la que te apoya siempre en todo momento. Así que adelante con todo, que tú puedes, y en el camino además te divertirás.

Piscis: Hoy es importante que toques el suelo y que enraíces tus pies, para poder soñar a gusto, con los nuevos proyectos que rondan por tu cabeza. Y de esta manera serán más reales y podrás llevarlos a cabo. Necesitas estabilizar tu mundo emocional y cierta inestabilidad personal que se acentúa en tu vida, cuando no tienes claro hacía que camino debes ir.