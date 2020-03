Horóscopo del sábado 28 de marzo: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy es un día en el que te darás cuenta de que te enfrentas solamente a ti y a tus actuaciones; lo que significa que tendrás que rendir cuentas de lo que has hecho y de dónde has llegado. Si notas que todo no funciona de la forma en la que esperabas, es necesario que cambies de pautas, y que tu cariño sea verdadero cuando te dirijas a los demás. Verás como entonces todo comienza a cambiar de una manera milagrosa.

Tauro: Hoy la vida te pone a prueba y te enfrenta a que equilibres la balanza entre el amor que das y el que recibes; porque si hay algún desequilibrio, notarás que la vida te pasa factura. Y eso es algo que lo notarás hoy con más fuerza. Así que pon el remedio rápidamente para evitar sentir nuevamente que te alejas de los demás y que no llevas una vida satisfactoria.

Géminis: Hoy es importante que cambies la forma de llevar la rutina en el hogar y con los familiares. Ya que hay algo que no estás haciendo totalmente bien. Seguramente si te paras a tomar consciencia de ello, te darás cuenta rápidamente de qué se trata; así que aprovecha y soluciónalo de la mejor manera y poco a poco. Después te sentirás con mucha alegría.

Cáncer: Tendrás que aprender lo que significa realmente, la sinceridad. Ya que a veces hablas con medias verdades, y eso no te deja buen cuerpo. Tendrás que acostumbrarte a que los demás entiendan tus puntos de vista y a decir lo que piensas de manera tranquila pero veraz. De esta manera desaparecerán tus miedos y estarás nuevamente en una posición auténtica.

Leo: Hoy es una jornada especialmente indicada para organizar los asuntos de inversiones y económicos. Especialmente porque los momentos son un poco complicados y hay que seguir dando la talla de la forma mejor posible. Así que deberás ponerte a repensar qué haces con todos estos temas; para no tener luego que correr a última hora.

Virgo: En esta jornada tendrás que enfrentarte contigo y valorar tu forma de ser y tu forma de actuar. Y deberás concienciarte especialmente de esos "Fallos sin querer" que algunas veces cometes. Así evitarás volver a realizarlos. Tendrás que sopesar cómo es tu trato con los demás; ya que es lo más importante para que tu vida marche bien y para que todos os sintáis estupendamente.

Libra: Hoy te encontrarás ante la encrucijada de resolver ciertos temas que llevan esperando mucho tiempo para ser resueltos. Y ya no pueden esperar más. Deberás zanjarlos definitivamente quieras o no. Porque tienes esperando otros asuntos también importantes que no puedes realizar, mientras tengas todo esto esperando a solucionarse.

Escorpio: Aprovecha este día para valorar cuanto cariño y atención prestas a los demás. Ya que la vida te está pidiendo que si has recibido tanto de otras personas, ahora te toca equilibrar la balanza y poner de tu parte, para que no te pase factura el universo, con tus deudas pendientes. Ponte al día y fíjate bien, en ser una persona que se interese por los demás, de corazón.

Sagitario: Hoy deberás aprender a separar el tiempo que dedicas a tu hogar y a tu familia y el que ocupas en tu profesión y demás labores; ya que si no aprendes a separarlas y a descansar, todo se te acumulará, no solamente en el trabajo físico sino también en la mente, que no podrás desocuparse nunca. Así que tómate ratitos de relax y desconecta.

Capricornio: Hoy deberás plantearte seriamente si te apetece o no comunicarte con las personas cercanas o con amistades de antaño, para ver como están. Si realmente no te interesa, no lo fuerces. Ya que debes hacer lo que te dicte tu corazón. Es la prueba de fuego de quienes te importan de verdad y quienes, no. Así que será una decisión importante la que tomes en este día.

Acuario: En esta jornada te enfrentarás al verdadero valor de las personas y de lo que es realmente importante. Porque muchas veces se le da más valora a lo material; y ha llegado el momento de que tengas en cuenta tus prioridades y la importancia que le das a cada acto y a las personas que realmente sientes que debes estar cerca de ti.

Piscis: Hoy es un día especial para poner en la balanza el tiempo que dedicas a tu pareja y amistades íntimas, y el que te dedicas a ti. Tendrás que equilibrar la balanza, ya que tanto es necesario lo uno, como lo otro. Así que adelante y pon tu sexto sentido a trabajar para poder discernir con equilibrio lo que haces, y no equivocarte en los tiempos y en las formas.