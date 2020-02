Horóscopo del miércoles 19 de febrero: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tu sensibilidad podrá captar ideas originales y novedosas. Y tu equilibrio Yin/Yang te ayudará a todo ello. Tienes la llave secreta para poder acceder a tu interior y conocerte mejor. Esto expandirá tu corazón y además te lanzará a realizar todo lo que hace tiempo has querido hacer. Tu vida ya no será la misma, y te sentirás como si realmente te hubieras realizado.

Tauro: Es el momento de aprender a valorar lo que eres y lo que tienes. No importan si es material, o no, lo que realmente vale es el cariño que hayas repartido y el que has recibido. Por eso cuanto más cariño "De verdad" expandas a tu alrededor, más recibirás, a cambio, es la principal Ley de la Naturaleza; porque engloba a todas las demás.

Géminis: Tu capacidad de regalar optimismo y simpatía a tu alrededor te servirá para ayudar a los que se sienten perdidos o como si estuvieran, a oscuras en su vida. Esta capacidad es una gran labor, ya que te sienta bien y a la vez cada día crece más. Por eso es un día en el que lo notarás con más ahínco, y en el que te conocerás un poquito más.

Cáncer: Hoy tu gran vitalidad y pragmatismo te ayudará a ser una persona muy jovial y muy risueña, lo que aliviará las tensiones de las demás personas que flotan a tu alrededor. No importa si las conoces o no. Podrás sentirte más cerca de todas ellas. Aunque no seas una persona empalagosa, tu aura les llenará y les alegrará muchísimo el día.

Leo: Hoy podrás armonizar con el ambiente y sin que te cueste ningún esfuerzo seguirás tu vitalidad y tu inspiración donde te lleve; y con ello acertarás de pleno. Y notarás como si alguien guiara tus manos, tus ideas, tus acciones de una forma increíble. Sentirás que estás danzando de una manera inusual y esto te hará comprender que es tu yo más profundo.

Virgo: Sentirás que necesitas reunirte con amistades y conocidos de confianza para celebrar la vida y para sentiros felices. Es como si hoy tu don radicara en conseguir la felicidad de los demás a través de tu propia alegría. Te darás cuenta de que solamente hace falta imbuirte de toda la felicidad que has tenido a lo largo de tu vida y expandirla a tu alrededor.

Libra: Es un día para valorarte y para poner en un listón bien alto lo que más te importa en la vida. Y si además sabes llenarlo de confianza y de alegría mucho mejor. Ya que lo más importante es valorar lo que eres y lo que has logrado. Y sentar las bases sobre ello, para seguir prosperando en tu autoconocimiento. Así lograrás una gran evolución.

Escorpio: Necesitas tomarte un respiro y reposar los pensamientos. De esa forma los sentimientos fluirán más puros y más livianos; si lo consigues notarás que todo lo que siempre has estado deseando está a tu lado. Y que no tienes que moverte a ningún lugar, ya que siempre ha estado contigo. Comprenderás que todo está en ti; y que puedes hacer uso de ello cuando quieras.

Sagitario: Hoy es un gran día para reflexionar o meditar sobre ti y sobre aspectos profundos que no entiendes de la vida. Si consigues conectar de una forma amorosa y accedes a ese caudal interno, que es tu verdadero "Yo", habrás conseguido alcanzar la meta que muchos intentan hace mucho tiempo; pero que hoy tú tienes al alcance de la mano.

Capricornio: Es aconsejable que no te lances a ciegas a ningún proyecto nuevo, sin pensarlo al menos dos veces, o sin intentar realizar un DAFO, de los pros, los contras, y de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. A partir de ese balance podrá alcanzar con más facilidad tus metas de una manera más segura y razonando todo con tranquilidad.

Acuario: Cuentas hoy con una gran armonía de creatividad y a la vez de vitalidad que te lanzará a poder ocuparte de asuntos profesionales o de tus ocupaciones de una forma más sencilla y más fluida. Todo esto te ayudará muchísimo a la hora de programar tus acciones, porque podrás sopesar todo con la rapidez de un rayo y podrás conseguir mejores resultados que en otros días.

Piscis: Es una jornada para dejar volar tu imaginación donde te lleve; a sitios fantásticos, a países exóticos o espirituales. O tal vez a empezar a organizar un viaje real con amistades afines con la que te sientes muy a gusto. De esta manera podrás intercambiar ideas y diversiones. Todo esto es un privilegio que tienes la oportunidad de dar forma en este día.