Horóscopo del martes 18 de febrero: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: En el día de hoy sentirás grandes deseos de viajar y de aprender sobre las culturas diferentes que hay en todo el mundo. Sería muy agradable realizar un viaje con amistades con las que te sintieras muy a gusto y poder disfrutar de unos momentos de evasión y de vistas paradisíacas. Así que comienza a planear todo esto y verás como toma forma poco a poco. Ampliar información...

Tauro: Todo tu afán estará enfrascado en aumentar tus valores, tanto los personales, como los materiales; ya que con ello podrías realizar muchas cosas que te encantan. Pero que en estos momentos no puedes materializar. Pon manos a la obra y comienza poco a poco pensarlo, a crearlo y a atraerlo. Si lo consigues te sentirás enormemente feliz. Ampliar información...

Géminis: Hoy es un día ideal para usar toda tu vitalidad y tu puesta en escena en asuntos relacionados con asociaciones o socios y amistades con las que podrás realizar temas en conjunto y que os servirá para retroalimentaros y a la vez para unir más vuestra amistad y todo lo que podáis compartir de una manera más profunda y mucho más divertida. Ampliar información...

Cáncer: Tienes hoy la enorme capacidad de poder visualizar lo que mejor te ayudará a sentirte mejor y a poder con ello crear un ambiente a tu alrededor muy saludable y muy armonioso. Todo esto te atraerá a muchas personas que no solamente son amistades, sino que además son muy semejantes a ti; lo que te ayudará en los planes conjuntos que ejecutéis. Ampliar información...

Leo: Tienes en tus manos hoy el secreto del arte creativo y del ingenio muy marcado; por lo tanto podrás utilizarlo en cualquier trabajo que tengas o en cualquier tema que te ocupe tu tiempo, ya que tu originalidad y tu gran imaginación te sacarán de tu letargo y te animarán a realizar nuevas manifestaciones, tanto artísticas como lúdicas. Ampliar información...

Virgo: Es una jornada importante para ayudar a familiares que necesitan de tu comprensión y cariño. Y además tienes la suerte de que podrás usar toda tu vitalidad en encontrar la mejor solución a sus problemas. Y podrás animarlos de una forma fácil y muy cercana; que es lo que están necesitando. Sentirá más cercanía con los tuyos y disfrutarás de una forma especial. Ampliar información...

Libra: Este día es un buen momento para relajarte y disfrutar con amistades o personas cercanas de momentos divertidos y de charlas interminables. Tal vez sea una buena idea ir al cine con alguien muy especial y con quién sientes una gran unión. Podrás contactar también con personas que no sabes de ellas, o a las cuales no has visto hace mucho tiempo. Ampliar información...

Escorpio: Es un buen día para plantearte todos esos asuntos que requieren de tu máxima atención, y que siempre dejas postergados. Es importante que organices tus cuentas y tus gastos. Y que prepares una lista de entradas y salidas, para realizar un buen balance que te ayude a organizar mejor la economía. Podrás sentir que necesitas valorar más el interior que el exterior de las personas. Ampliar información...

Sagitario: Es un día clave para notar que todo está centrado en ti, y que te sientes con mucho apoyo y con una gran alegría. Tus seres queridos y amistades acuden a ti para estar cerca y contar con tu compañía. Eres como una pequeña lucecita que los iluminas y que les haces sonreír; y descubrirás que tienes un poder magnético y único. Ampliar información...

Capricornio: Es importante que pongas en marcha todos esos sueños que persigues desde que eras muy pequeñ@. Pero ahora te darás cuenta de que siempre has seguido esa estela, para poder conseguir aprender y desarrollar tu talento en ese sentido. Y ahora constatas que realmente te has estado preparando toda la vida para eso. Disfruta de ello. Ampliar información...

Acuario: Hoy es importante que pongas en práctica tus planes y metas. Ya que siempre estás pendiente de engrandecerlos, de proyectarlos, pero nunca terminas de creértelos o de iniciarlos. Pues hoy ha llegado ese gran día soñado, en el que puedes hacer realidad todo lo que llevas mucho tiempo preparando. Te sentirás como “Un niño con zapatos nuevos”. Ampliar información...

Piscis: Podrás conocer a nuevas amistades que entrarán en tu vida para fortalecer tus conocimientos y conocerte mejor internamente. Serán como un espejo que te ayudará a que te valores más y a que te vuelvas aún más sociable de lo que eres. Todo lo que realices en pos de tus aficiones y diversiones estará aumentado y será beneficioso para ti y para los que te rodean. Ampliar información...