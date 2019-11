Horóscopo del sábado 9 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tendrás que poner todo tu empeño y tu serenidad en realizar todas las actuaciones que habías proyectado para hoy. Es como si necesitaras de una gran energía para animarte y que puedan salir adelante todos los planes de hace tiempo que te habías marcado. Tienes protecciones que te ayudan en tu paso por la vida. Así que presta atención a ellos.

Tauro: Hoy estás con cierta preocupación por la forma en la que se reconoce tu labor en la profesión. Deberás de dejar todo eso atrás. No hace falta lo que tengan que decirte los demás; solamente es preciso lo que tú sientas y valores, la labor que haces y la que has hecho a lo largo de toda tu vida. A veces te sientes un poco sensible. Respira profundo y vive la vida.



Géminis: Tendrás hoy, un gran brillo personal, y eso se nota en tu forma de actuar y en tu conexión con los demás. Notará que puedes recapacitar de una forma distinta cuando vas a expresarte, porque es como si todo viniera a tu mente a cámara lenta y pudieras tamizar lo que vas a decir. Tu forma de comunicarte parte de tu interior y de tus experiencias.

Cáncer: Hoy cuentas con una gran disposición de generosidad y de ayuda hacia los demás. Pero a veces te cuesta saber cómo iniciar el contacto. Deja que tu corazón te diga cuándo y cómo debes hacerlo, Tú solamente sigue tu guión interno y siempre acertarás. Es como si tu verdadero “Yo”, el que está latiendo dentro te diera las pautas para ayudarte.

Leo: Hoy tendrás mucha originalidad en tus contactos y en tus conversaciones con otras personas y con gente que te rodea. Lo importante de todo es que pongas tu mayor grado de empatía al contactar; y entonces sabrás, que esta era la formula que necesitabas para que todo fluyera de una forma espectacular. Básate en tu experiencia y en tu gran corazón.

Virgo: Hoy es importante que tus conversaciones sean para solucionar asuntos de épocas pasadas que ya deberían de haberse resuelto. Gracias a las reuniones que hoy realices con las personas precisas y con los temas que te ocupan, será el momento de darles una solución; en conjunto y llegando a acuerdos que os complazcan a todas las personas que componéis el grupo.

Libra: Hoy es el momento clave, para que dejes actuar a tu percepción interna, y a la manera que tiene de decirte, cuales son los entretenimientos que más te interesan, para sentirte mejor y con más plenitud. Seguramente hay algo que nunca has podido realizar. Pues ahora, lánzate de lleno y disfruta con ello. Ya que te dará alegría en el corazón; lo que redundará en tu entorno.



Escorpio: Hoy tendrás una nueva forma de enfocar los problemas familiares, con más serenidad y con una expresión más suave y natural. Lo que conseguirás es que te escucharán mejor todo lo que tengas que decir. Y por ello comprenderán lo que quieres hacerles entender, y lo que tienes que pedirles para que entre todos podáis en conjunto solucionar los temas.

Sagitario: Hoy, tendrás una gran creatividad y eso se nota en tus obras. Te gustaría tener a tu lado a una persona que comparta tus inquietudes y tus diversiones; Ya que siempre te gusta estar con gente afín y que sea cariñosa. Tu valor ahora es que además cuentas con el apoyo de tu energía y de tu vitalidad; y esto es lo principal.

Capricornio: Hoy podrás hacer uso de tu expresión más sublime, ya que tienes tiempo de pensar lo que vas a decir, con calma y serenidad. Tus palabras serán sencillas pero profundas, y llegarán al fondo de cualquier persona que te escuche. Irás como a cámara lenta. Pero de una forma segura y con la certeza de que estás realizando todo de una forma beneficiosa para ti y para los demás.

Acuario: Hoy pondrás en marcha tus ideas de una forma original y práctica. Te darás cuenta de que tenías hace mucho tiempo guardado en tu interior muchas creaciones que no habías mostrado aún. Por eso lo importante es que lo hagas, primero con tus amigos y personas cercanas; ya que con ellos tienes más confianza y podrás explicarles todo con tranquilidad.

Piscis: Podrás hoy sentir que tus intuiciones te guían, en la vida; y principalmente en las acciones que realizas en cada momento y con cada persona con las que te cruzas. Es por eso que tu aliciente es, que sabes poner énfasis y profundidad cuando hace falta. Y también usas la suavidad y la sensibilidad en otras ocasiones. Sea como sea, siempre sabes cómo actuar.