Horóscopo del sábado 26 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy es un día en el que te encuentras con mucha fuerza y con muchas ilusiones en todo lo que realices, por eso tendrá el sello de la fortuna; ya que te sientes en compañía de buenas energías y de ayudas invisibles que te asegura el éxito en tus proyectos. Para todo ello intenta mantener una serenidad en tus niveles emocionales y todo “Irá como la seda”. Ampliar información...

Tauro: Hoy notarás que tus pasiones son fuertes y no tienen término medio. Por eso debes madurar mucho tus actuaciones, y estar con prevención para las sorpresas inesperadas. Tienes que mantener un nivel alto de cariño, y especialmente con la persona con la que convives, ya que es necesario un entendimiento mutuo. Ampliar información...



Géminis: Notarás hoy que puedes conectar fácilmente con todas las personas con las que contactas. Y que además tu expresión es muy fluida y acompañada de un sentimiento de generosidad y de amabilidad. Llegarás a ellas a través de una intensidad especial y de una percepción increíble; con lo cual las ayudarás en todos sus asuntos. Ampliar información...

Cáncer: Hoy es un día especial para preparar y ocuparte de los asuntos económicos. Tal vez necesites el consejo de alguna persona que entienda bien de finanzas. Por eso es recomendable que lo prepares bien y con profundidad. Podrás contactar de forma fluida y os entenderéis a la perfección. Ten en cuanta en todo a las personas con las que convives. Ampliar información...

Leo: Hoy te encuentras en el centro del huracán; como si todas las personas girarán alrededor de ti y dependieran de tus actuaciones, en todo lo que quieren realizar. Lo más importante es la generosidad y el corazón que pongas en todas tus formas de reaccionar y de poder ayudar. Ya que es un día en el que te encuentras con fuerza y vitalidad. Ampliar información...

Virgo: Hoy tus sueños y metas dependerán mucho de la generosidad, del optimismo y de la energía que imprimas en tus acciones; ya que depende mucho de todo ello que los asuntos resulten bien, o que sean perfectos. Tiene mucha importancia también el entusiasmo y la sensibilidad; ya que dependes de que todo se unifique y consiga ser una amalgama de cariño y de alegría. Ampliar información...

Libra: Hoy te sentirás con una gran fortaleza para seguir adelante con los proyectos que tienes entre manos, ya que la suerte estará de tu lado y te acompañará. Por eso deberías aprovechar esta jornada para dar los pasos más importantes en tus actuaciones. Es importante que hables con elegancia y con tranquilidad; y especialmente con mucha empatía. Ampliar información...

Escorpio: Notarás hoy que necesitas estar en forma y mantener un alto nivel energético y la vitalidad interna, en tus ocupaciones, para que todo salga estupendamente. Y deberías aprovechar ya que es un día en el que los temas profesionales estarán muy a la orden del día. Explícate con sencillez y con mucha calma e todo. Ampliar información...

Sagitario: Hoy, cuentas con una fortuna especial que está en todo lo que realizas, y que te rodea como un aura brillante que te ayuda en todo lo que estás llevando a cabo. Tu sabiduría interna y tu percepción “Especial” te acompañará en todo momento y podrás hacer uso de tus conocimientos varios, para desenvolverte con soltura, en todo. Ampliar información...

Capricornio: Necesitas ponerte en marcha cuanto antes y no perder todo ese entusiasmo que siempre te acompaña. Notarás que si no pones empeño y ánimo, no sabrás valorarte como haces normalmente; y es lo más importante para que los demás también lo hagan. Date cuenta que tu madurez hoy es muy grande y podrás realizar acciones brillantes. Ampliar información...

Acuario: Tienes hoy que escoger entre tu bienestar individual o en conseguirlo en compañía. La suerte es para que disfrutes en pareja o al menos con alguien muy afín. Es importante que reserves una buena parte del día para realizar esos sueños que querías poner en práctica hace tiempo y que organizasteis. Así que adelante y a disfrutar al máximo. Ampliar información...

Piscis: Hoy tu fortuna radica en tu propio interior, y en la manera en la que seas capaz de focalizar todo lo que quieres realizar, y que tanto sientes, para poder ayudar a esas personas que dependen tanto de ti. Tu sensibilidad especial te enseñará a saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento para que todo sea perfecto y armonioso. Ampliar información...