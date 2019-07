Horóscopo del martes 9 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Cuentas con gran vitalidad, pero tu espíritu cambiante puede hacer que respondas de forma brusca en alguna ocasión, Pon atención. Podrás sentirte muy optimista y con ganas de viajar y de disfrutar de todo; como si quisieras abarcar el doble de lo que realizas normalmente. Deberías ocuparte de asuntos financieros, para darles un empuje muy necesario. Ampliar información.

Tauro: Te cuesta hablar de tus sentimientos más íntimos. Pero es importante aprender a entenderlos y a sentirlos. Evita gastos innecesarios, ya que tu optimismo te puede inclinar hacia ello. Las diversiones son un tema importante ahora, así que disfruta al máximo. Esto es parte de la felicidad y de los “regalos” que puedes hacerte hoy. Ampliar información.

Géminis: Tus pensamientos se ralentizan y esto te permite ver todo desde diferentes ángulos, lo que te ayuda a poder materializar todo de una forma más eficaz. Tu simpatía se notará preferentemente y con mayor fuerza con familiares y amistades íntimas o de todos los días. Esto te ayudará a empatizar y a tratar de una forma agradable y muy natural. Ampliar información.

Cáncer: Podrás ser una persona muy cooperativa y amable, ya que las corrientes en este día son así, para ti. Aprovecha para consolidar amistades y para solucionar temas de hace tiempo con algunas otras. El reto es conseguir que tu amabilidad sea sincera y que tu responsabilidad sea la tónica de todo ello. Tu suerte hoy viene de la mano de las diversiones y del ocio. Ampliar información.

Leo: Lo principal hoy se centra en tu hogar y en la remodelación del mismo, para crear nuevos espacios y mejorar los existentes. Tu principal asunto será organizar temas económicos. Es el momento de pedir un préstamo o de zanjar alguno pendiente. O tal vez quieras que tus ahorros produzcan más y mejor. Todo depende de la forma en la que inicies las negociaciones. Ampliar información.

Virgo: Hoy los amigos juegan un papel muy importante en tu vida. Podrás sentir su apoyo y te servirán de mucha ayuda, en los asuntos de importancia que quieras tratar, hoy. Además es un momento en el que te encontrarás un poco vulnerable debido a ciertos asuntos inconclusos que deberías concluir y dejar acabados de una vez por todas. Es importante lo que tenga que ver con la profesión porque es un punto a tu favor en tu vida. Ampliar información.

Libra: Hoy es un día crucial para que tu destino se centre en temas económicos y financieros. Podrás realizar asuntos que has soñado hace tiempo y que no esperabas que pudieran realizarse. Te encuentras sensible y te cuesta explicar cómo te sientes. Pero tendrás que hacerlo tarde o temprano para que te comprendan y se solucionen ciertos malentendidos. Ampliar información.

Escorpio: Notas que eres como un gran eje sobre el que giran todos los demás. Sabes que eres importante para todos. Podrás hoy poner en marcha proyectos marcados desde hace tiempo. Pero deberías iniciarlos con la certeza de que estás en el camino correcto para su realización; no vaciles, porque debes tener la seguridad de que todo está en su punto álgido. Ampliar información.

Sagitario: Notas, como si te sintieras con cierta inestabilidad en tu profesión. No tientes al destino, porque hoy lo importante es que se cumplan tus sueños; así que piensa en positivo y de forma alegre, para que todo salga a la perfección y consigas lo que realmente quieres. Ten en cuenta que hoy notarás que debes hacerte cargo de algunas personas; lo harás con cariño. Ampliar información.

Capricornio: Notarás que hay algo que necesitas aprender y renovarte para estar al día en tu profesión o en tu forma de trabajar. Es importante porque tu desafío siempre es este, y hoy lo notarás con más fuerza. Intenta sacar a relucir tu verdadera naturaleza y no te ocultes bajo tantas capas; Hoy notarás que debes protegerte de tu sensibilidad. Ampliar información.

Acuario: Tu punto débil hoy es la valoración que tengas acerca de ti. Quieres relucir en tu profesión y en tus talentos y por eso te cuestionas como te sientes ante los nuevos desafíos que se te presentan. Deberías aprender a moverte según las reglas de los demás y no mostrarte tan rebelde e inestable. Muchas veces lo más fácil es el mejor camino. Ampliar información.

Piscis: Es importante que hoy uses tu sabiduría interior con tu pareja o amigos íntimos, ya que así tendrás menos inconvenientes y malentendidos. Notarás que tienes una gran inspiración hoy, pero esto se traduce también en una gran sensibilidad. Todo esto es algo con lo que tendrás que lidiar para evitar sentirte fuera del mundo y de los demás. Ampliar información.