La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) es la primera universidad privada y aconfesional de España. Desde su nacimiento, su misión es ofrecer una formación de excelencia para generar el talento que necesitan las empresas. Un objetivo que establece los pilares sobre los que asienta su modelo educativo: formación práctica, pegada a la realidad de la empresa, que impulse el espíritu de innovación y emprendimiento y la empleabilidad de sus estudiantes. Así, UAX es en la actualidad la universidad con mayor tasa de egresados trabajando en el área que han estudiado según U-ranking.

UAX lleva 30 años evolucionando la educación superior en España y actualmente imparte casi 160 titulaciones de grado, posgrado y doctorado. Es un referente en formación en la rama sanitaria en las titulaciones de Veterinaria, Odontología o Medicina, y en Farmacia ha sido reconocida por la Fundación CyD como una de las tres mejores universidades españolas y la primera en empleabilidad. La universidad cuenta también con la escuela deportiva UAX Rafa Nadal School of Sports que, junto a la Rafa Nadal Academy y al equipo de Rafa Nadal, lidera la formación de los futuros líderes de la industria deportiva.

Como punto de partida para evolucionar su modelo de formación, UAX realiza una escucha activa de las necesidades de talento que tienen las empresas garantizando así que responde a las demandas del mercado. Una buena muestra de esta escucha y evolución es su Facultad Business & Tech, en la que, por primera vez en España, los grados tecnológicos incorporan de forma obligatoria un certificado en negocios, como es el caso del Grado en Ingeniería Matemática con Certificate in Digital Business; mientras que los grados de negocio, incluyen un certificado en tecnología, como el Grado en ADE con Certificate in Technology for Driving Trasformation. Un modelo único en cuyo diseño han colaborado empresas como Microsoft, IBM, Santander, Orange Bank o KMPG.

Sus fuertes vínculos con compañías e instituciones le han servido para ser reconocida como la Universidad de la Empresa. Además, cuenta con casi 9.000 convenios vigentes que le han permitido desarrollar solo en los últimos tres años más de un centenar de proyectos en los que han participado más de 6.000 estudiantes junto a empresas como Quirónsalud, Fundación SM, Ecoalf o Microsoft. Siguiendo el modelo educativo UAXmakers, estos proyectos fomentan el trabajo colaborativo entre estudiantes de diversas disciplinas para crear soluciones reales a retos lanzados por las empresas vinculados con los ODS de la Agenda 2030.

Además, ofrecen un contacto directo con profesionales en activo, con quienes colaboran y desarrollan capacidades y habilidades demandadas en el mercado laboral. Al mismo tiempo, las empresas colaboradoras han tenido la posibilidad de descubrir nuevos talentos y transmitirles la cultura y metodologías de trabajo propias de cada empresa para una incorporación ágil a sus equipos.

La Universidad Alfonso X el Sabio crea un ambiente internacional con experiencias para inspirar y ayudar a sus estudiantes a encontrar su propósito y hacerlo realidad de la mano de profesionales referentes en el mundo. Tiene además tres campus en Madrid, uno ubicado en Villanueva de la Cañada, con más de 100 hectáreas de terreno que alberga instalaciones de vanguardia en Europa, como el Hospital Clínico Veterinario o el Hospital Virtual de Simulación. El segundo es su campus urbano, situado en el barrio de Chamberí junto al corazón empresarial de Madrid. Este campus vertical es un ecosistema en el que conviven estudiantes y empresas y es sede del Avanade PocketLab Chamberí, un centro de innovación entre estudiantes y profesionales. El tercero se encuentra en el barrio de Chamartín y alberga la Facultad de Música y Artes Escénicas de UAX, la única de su tipo en España.