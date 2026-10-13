Ya hay fecha para que 3.800 estudiantes de Castilla-La Mancha se examinen gratis del certificado B1 de idiomas

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LO ESENCIAL Las claves Unos 3.800 alumnos de 4º de ESO y 2º de Grado Medio en proyectos bilingües de Castilla-La Mancha podrán certificar gratis el nivel B1 de idioma. Las pruebas escritas de inglés, francés, alemán e italiano se realizarán en los institutos entre el 8 y el 11 de marzo. El examen oral se celebrará en las escuelas oficiales de idiomas entre el 1 de febrero y el 30 de abril. Los estudiantes interesados deberán inscribirse en la plataforma EducamosCLM del 14 al 27 de octubre de 2026.

Castilla-La Mancha organizará por séptimo año consecutivo las pruebas gratuitas en las que unos 3.800 alumnos de 4º curso de ESO y de 2º curso de Ciclo Formativo de Grado Medio matriculados este curso en un proyecto bilingüe o plurilingüe podrán certificar el nivel B1 de alemán, francés, inglés e italiano para el curso 2026-2027.

Según refleja el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la prueba escrita para obtener la certificación tendrá lugar en los propios centros de Secundaria el 8 de marzo en el caso de inglés, el 9 de marzo para francés, el 10 de marzo de alemán y el 11 de marzo de italiano.

La prueba oral se desarrollará en las escuelas oficiales de idiomas entre el 1 de febrero y el 30 de abril en las fechas que éstas determinen y que serán comunicadas por ellas a los propios centros de Secundaria.

El alumnado al que van dirigidas estas pruebas y que quiera realizarlas deberá inscribirse en la plataforma educativa EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es/), en el espacio de la Secretaría Virtual del 14 al 27 de octubre de 2026, ambos inclusive.

Gracias a la convocatoria que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes realiza de estas pruebas, el alumnado matriculado en las mismas será considerado antiguo alumno o alumna a los efectos de futuras matriculaciones en escuelas oficiales de idiomas de Castilla-La Mancha para continuar sus estudios, destacan desde la Junta.

Además, con la adquisición de la acreditación oficial del B1 se reconoce, por una parte, la trayectoria académica del alumnado y, por otra, se facilita al mismo una cualificación que es requerida ya para proseguir estudios o iniciar actividades laborales.