10 habilidades con IA en el Curso de Comunicación: fácil lo difícil en problemas habituales

Ilustración del módulo de IA aplicada a la Comunicación y el Periodismo, realizada con inteligencia artificial.

Las claves nuevo Generado con IA El Curso de Comunicación con IA y Creación de Contenidos de EL ESPAÑOL aborda diez habilidades clave para trabajar con inteligencia artificial en comunicación y periodismo. El programa permite a alumnos experimentar con herramientas de IA para estructurar textos, investigar, analizar datos, crear imágenes y vídeos, y combatir la desinformación. Los participantes aplican estas tecnologías en casos prácticos reales, simulando escenarios de redacción, comunicación corporativa y gestión de crisis. El curso está dirigido a profesionales de distintas áreas y enseña a posicionar contenidos en buscadores y motores de IA, además de gestionar la reputación y la comunicación en entornos digitales.

[El Curso Online de Comunicación con IA y Creación de Contenidos de EL ESPAÑOL comienza en marzo y dura 10 semanas. Dirigido a interesados en profundizar en las nuevas herramientas para comunicar de manera más eficaz. Abierto a todo tipo de profesiones y marcas corporativas. No sólo para periodistas. Plazas limitadas.]

La inteligencia artificial ya no distingue entre comunicación y periodismo: atraviesa ambos campos por igual. Las mismas tecnologías que hoy ayudan a detectar una noticia, verificar una imagen o estructurar un reportaje están siendo utilizadas por empresas, instituciones y organizaciones para construir relatos, anticipar crisis, analizar conversaciones públicas o adaptar mensajes a públicos muy distintos.

Por eso, el módulo de Inteligencia Artificial del Curso de Comunicación con IA y Creación de Contenidos refuerza en 2026 su enfoque práctico y transversal, incorporando más herramientas, más escenarios reales y más trabajo aplicado.

A lo largo de nueve clases concentradas en tres semanas, los alumnos trabajan con IA como lo harían tanto en una redacción, como en un proyecto de emprendimiento digital o en un departamento de comunicación corporativa: probando, afinando criterio y entendiendo sus riesgos inherentes.

Estas son las diez áreas clave que se abordan en el módulo:

1. Pensar, estructurar y escribir mejor con ayuda de la IA

La primera aplicación de la inteligencia artificial no es automatizar textos, sino mejorar el pensamiento previo a la escritura. Los alumnos trabajan con herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot o Grok para estructurar reportajes, preparar entrevistas, redactar notas de prensa, discursos de portavoces o documentos estratégicos.

En clase se trabaja, por ejemplo, cómo ordenar una entrevista extensa para convertirla en noticia o cómo transformar un informe técnico en un mensaje comprensible para clientes, ciudadanos o inversores.

Ejemplo práctico: un caso inmediato en este recién estrenado 2026 lo ofrece el caso de la intervención militar estadounidense y captura de Nicolás Maduro en Caracas; los alumnos toman declaraciones de Donald Trump, reacciones de Delcy Rodríguez y de opositores como María Corina Machado, y con IA estructuran una crónica para un medio generalista, distinguiendo hechos confirmados, contexto histórico y declaraciones estratégicas de políticos implicados.

2. Investigar, documentarse y construir contexto

La investigación ya no es solo periodística. También lo es para los creadores de contenido más virales y para marcas, instituciones y gabinetes de comunicación.

En este bloque, los alumnos usarán motores de búsqueda asistida como Perplexity, para mapear debates públicos, identificar actores clave y entender narrativas dominantes.

Además, herramientas como Elicit, Consensus o Scite permiten trabajar con informes científicos, regulatorios o sectoriales. En la práctica, los alumnos pasan de un tema difuso a un marco informativo o estratégico sólido en cuestión de minutos.

El big data: el motor que mueve la inteligencia artificial

Ejemplo práctico: pongámonos en el análisis del entramado de sanciones y contrabando petrolero en Venezuela, incluido cómo Chevron sigue operando pese a sanciones estadounidenses y cómo ello alimenta un debate global sobre petróleo, política y geoestrategia; los alumnos usan búsqueda asistida para mapear actores, causas y efectos antes de escribir un reportaje o briefing.

3. Transcribir y sintetizar entrevistas, reuniones y eventos

La IA elimina uno de los grandes cuellos de botella del trabajo profesional: la transcripción. Los alumnos utilizan herramientas como Whisper, Otter.ai, Trint o Sonix para convertir entrevistas periodísticas, podcasts, ruedas de prensa, reuniones internas o conferencias en texto editable.

El aprendizaje va más allá de transcribir: se trabaja cómo resumir, extraer mensajes clave y reutilizar contenidos tanto para una noticia como para un comunicado, una publicación en redes sociales, un informe interno o una presentación ejecutiva.

Ejemplo práctico: un caso real es la junta de accionistas de una gran 'telco', donde su presidente responde a preguntas sobre ajuste de plantilla y estrategia. A partir de la grabación, los alumnos transcriben, extraen mensajes clave y generan versiones distintas: resumen interno para empleados, nota para medios económicos y argumentario para portavoces regionales.

4. Reutilizar audio y vídeo en múltiples formatos

La IA permite multiplicar el valor de un mismo contenido, especialmente en estos tiempos en que la comunicación es omincanal. En este bloque del Curso de Comunicación con IA y Creación de Contenidos se enseña a convertir una pieza original o una idea previa en clips de vídeo, pódcasts o piezas para redes sociales.

Los alumnos trabajarán con casos reales: desde usos para youtubers e influencers hasta una entrevista periodística, pasando por una intervención de un CEO o un responsable institucional, aprendiendo a mantener coherencia narrativa en todos los formatos.

Ejemplo práctico: se trabaja con una intervención pública del presidente de una gran multinacional explicando el rumbo de la compañía tras los cambios accionariales. A partir de un único discurso, los alumnos crean clips para LinkedIn corporativo, un vídeo explicativo para inversores y píldoras internas para reforzar la narrativa estratégica entre empleados.

5. Generar y editar vídeo con inteligencia artificial

El vídeo generativo entra de lleno en el módulo, más después de los avances vividos en esta arena durante 2025. Así, los alumnos experimentan con modelos como Sora, Veo, Runway o las alternativas chinas para crear y modificar piezas audiovisuales.

Desde facilitar la labor diaria de los creadores de contenidos hasta la creación de vídeos explicativos de procesos complejos o escenarios futuros: los escenarios son infinitos. Y también lo son sus riesgos, que se perfilarán en las mismas clases: recreaciones engañosas, pérdida de contexto o manipulación visual.

Ejemplo práctico: una aplicación ideal es la creación de un vídeo explicativo para clientes de Renfe tras episodios de retrasos y cancelaciones. Con IA generativa, los alumnos producen piezas claras que explican causas operativas, medidas correctoras y compromisos de mejora, cuidando el tono para no agravar la percepción de crisis.

Imagen generada por IA que ilustra a un desarrollador frente a una inteligencia artificial. Manuel Fernández | Gemini

6. Crear imágenes con IA como recurso narrativo y comunicativo

La imagen generativa se aborda en este módulo como herramienta narrativa, no como simple ilustración. De este modo, los alumnos trabajan con Midjourney, DALL·E o NanoBanana para representar conceptos abstractos, ilustrar reportajes o apoyar mensajes corporativos cuando no existe material gráfico propio.

En paralelo, se debate cuándo es legítimo usar estas imágenes y cómo deben etiquetarse para no inducir a error.

Ejemplo práctico: en el contexto de la crisis de precios y márgenes del sector retail, los alumnos generan recursos visuales para la comunicación corporativa de Mercadona, utilizando imágenes generativas e infografías que ayuden a explicar la evolución de costes, logística y precios al consumidor sin recurrir a fotografías sensibles o engañosas.

7. Analizar datos con IA para contar historias y tomar decisiones

La IA se convierte en aliada para trabajar con grandes volúmenes de datos. En el curso abordaremos como explorar datasets económicos, sociales o internos de organismos y empresas, detectar patrones y extraer conclusiones relevantes.

Se trabajará con ejemplos reales: vivienda, empleo, precios, impacto de políticas públicas o métricas de comunicación corporativa. El objetivo es acelerar el paso del dato al relato, sin delegar la interpretación final en la máquina.

Ejemplo práctico: un caso práctico es el análisis de datos públicos y financieros de Correos, una empresa en plena reestructuración. Con ayuda de IA, los alumnos detectan patrones en pérdidas, volumen de envíos y cambios de negocio, y construyen un relato comprensible para una presentación institucional o un informe a administraciones públicas.

8. Detectar desinformación y contenidos manipulados

La verificación es clave tanto para periodistas como para comunicadores de toda índole. Y dado que la inteligencia artificial supone una amenaza en este sentido, también veremos cómo usarla para combatir estos extremos.

En este módulo se explicarán herramientas y técnicas para detectar bulos, deepfakes y campañas de desinformación, además de analizar cómo responder desde medios o desde gabinetes de comunicación sin amplificar el engaño.

Ejemplo práctico: los alumnos analizarán de este modo contenidos virales y mensajes en redes sociales que circulan tras la captura de Maduro, identificando con herramientas de verificación automática qué piezas han sido manipuladas o sacadas de contexto para promover narrativas polarizadas, y luego crean una guía de verificación para comunicadores.

Imagen de Nicolás Maduro compartida por Donald Trump.

9. Posicionar contenidos en buscadores y motores de IA (GEO)

El módulo introduce el posicionamiento en motores de IA como una nueva capa estratégica, dado el trasvase acelerado de tráfico desde Google a estos nuevos entornos de IA

Los alumnos aprenderán cómo sistemas como ChatGPT, Perplexity o Gemini recuperan y resumen contenidos. Y lo más importante: cómo crear contenido y escribir noticias, informes o comunicados que sean comprensibles para estos sistemas sin sacrificar rigor ni identidad editorial o de marca.

Ejemplo práctico: a modo de ejercicio, se reescribe un comunicado corporativo sobre sostenibilidad de una energética para que sea fácilmente interpretable por motores de IA. Los alumnos aprenden a estructurar mensajes para que conceptos clave como inversión verde, impacto social o fiscalidad aparezcan correctamente resumidos en entornos de búsqueda asistida.

10. Aplicar la IA a la comunicación corporativa y la gestión de crisis

El módulo se cierra con un bloque centrado en la comunicación empresarial e institucional. Los alumnos simularán gabinetes de prensa y departamentos de comunicación que utilizan IA para redactar comunicados, monitorizar reputación, analizar sentimiento en redes y responder a crisis simuladas.

El objetivo es entender cómo la IA ya está transformando la comunicación corporativa y qué riesgos implica su uso sin criterio humano.

Ejemplo práctico: el curso contempla, por ejemplo, la simulación de una crisis reputacional en torno a una aerolínea como Ryanair, tras polémicas por políticas de equipaje y atención al cliente en España. Los alumnos usan IA para monitorizar sentimiento, redactar comunicados escalonados, preparar Q&A para portavoces y coordinar mensajes coherentes entre redes sociales, web corporativa y medios.

El resultado es un módulo que forma tanto a profesionales de la comunicación como a periodistas para trabajar en un ecosistema donde la inteligencia artificial ya no es opcional, pero tampoco un recurso natural.