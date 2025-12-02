Davante Emprende premia cinco proyectos que convierten las ideas en negocio de impacto

Los representantes de los proyectos ganadores de la I Edición de Davante Emprende

El programa de Davante cierra su primera edición con casi trescientas personas inscritas y cinco iniciativas ganadoras que refuerzan el compromiso de la compañía con el talento emprendedor y los negocios con vocación transformadora.

Davante ha celebrado en su sede el acto de clausura de Davante Emprende 2025, un programa de impulso al emprendimiento que este año ha contado con cerca de trescientas personas inscritas y que culmina con la selección de cinco proyectos ganadores.

El jurado, reunido el pasado 12 de noviembre, ha estado compuesto por Joaquín Gonzalez del Pino, CEO de GFS Consulting y Rampa Factory; Constanza Pedreira Salgado, Corporate Sustainability and Foundation Project Manager en Fundación PwC España; Carla Avilés Rogel, directora general de la Fundación Globalcaja HXXII; Isabel Hernández López, Sage Foundation Manager para el sur de Europa; y Michele Menghini, director de Impacto y Sostenibilidad en Davante.

El premio en metálico, valorado en 2.500 euros, ha recaído en Electricbusters, liderado por Francisco José Lizana, que ofrece servicios de instalaciones y mantenimiento eléctrico, fotovoltaico y de telecomunicaciones, además de legalización y actualización de sistemas obsoletos, con una fuerte apuesta por la identidad visual de su marca.

Fotografía de familia de los ganadores, miembros del jurado y el CEO de Davante

La mención especial por el desarrollo del proyecto, dotada con 500 euros, ha sido para Loro Mágina, de María del Carmen Herrera, una iniciativa dedicada al bienestar integral de psitácidas mediante materiales de enriquecimiento ambiental y talleres formativos dirigidos a particulares y organizaciones.

El curso de formación valorado en 3.000 euros lo ha obtenido Effet Levier, de Giselle Greco, un proyecto especializado en acompañamiento estratégico para inversiones inmobiliarias que cubre desde la evaluación del inmueble hasta su posterior valorización en el mercado.

El reconocimiento que cubre la cuota de autónomos junto a una licencia de SAGE, ambos durante un año, se ha concedido a MICOEM, impulsado por Milagros Morantín, que propone un servicio rápido y asequible de análisis microbiológicos de aguas, superficies y alimentos, con especial foco en zonas rurales.

El acompañamiento especializado de Rampa Factory ha sido otorgado a Free Soul, de Tania Núñez, un proyecto que promueve el consumo consciente con un catálogo curado de bebidas sin alcohol, experiencias, asesoría al sector HoReCa y distribución para negocios que buscan diversificar su oferta.

La edición comenzó en abril con una fase de formación en la plataforma e-learning de Davante, complementada con webinars y encuentros sobre emprendimiento, en los que las personas participantes accedieron a contenidos especializados y obtuvieron un certificado de formación al finalizar el programa.

La comunidad creada y los aprendizajes acumulados en cada etapa han permitido que los proyectos finalistas alcancen una mayor madurez y capacidad de impacto, cumpliendo con la vocación práctica y orientada a resultados que guía la propuesta formativa de Davante.

Gianpaolo Santorsola, CEO de Davante, ha subrayado en el acto que “cerramos esta primera edición de Davante Emprende con la ilusión de haber contribuido a aquello que representa la esencia de nuestra formación: ofrecer un aprendizaje práctico, con todos los recursos necesarios, para poner en marcha nuevos negocios de impacto.”

Davante reafirma así su compromiso con el impulso del talento emprendedor y la creación de oportunidades para que ideas con potencial transformador puedan desarrollarse y consolidarse, en un entorno que combina formación, acompañamiento y visibilidad. El evento completo puede verse en la televisión educativa de Davante: https://tv.masterd.es/emprende-con-davante.