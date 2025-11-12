Comillas ICAI: más de un siglo formando ingenieros para transformar el futuro

Las claves nuevo Generado con IA Comillas ICADE destaca por su combinación de rigor jurídico, visión de negocio y formación en valores éticos, preparando a líderes con alta empleabilidad y compromiso social. La universidad ofrece dobles titulaciones innovadoras, como el Doble Grado en ADE y Derecho, y programas que integran visión internacional y enfoque práctico, altamente valorados por empresas y despachos. Cuenta con más de 3.000 acuerdos con empresas para prácticas y empleo, y refuerza la formación con un diploma en habilidades personales y profesionales que potencia competencias clave para el liderazgo. El sábado 15 de noviembre se celebrará una Jornada de Puertas Abiertas en Comillas ICADE para dar a conocer sus titulaciones y el ambiente del campus a futuros estudiantes y sus familias.

En un contexto donde la tecnología, la innovación y la ciencia redefinen cada vez con más intensidad la manera en la que trabajamos, nos comunicamos y afrontamos los grandes retos globales, formar perfiles profesionales capaces de liderar este paradigma se ha convertido en una necesidad transversal en todos los sectores.

En general, todas las formaciones adscritas a las categorías STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) se han consolidado como la puerta de entrada a este mercado laboral tan exigente y competitivo. Tener una base sólida, por tanto, es clave para marcar la diferencia, y es precisamente ahí donde sobresale Comillas ICAI, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas.

La propuesta de Comillas ICAI es diferencial porque, además de aportar a los alumnos los conocimientos más adecuados para su desempeño profesional, combina en su método una formación integral que también incluye valores, innovación y compromiso social. Se trata, en definitiva, no solo de educar pensando en el mercado laboral, sino en contribuir a estas personas a ser ‘Hombres y mujeres con y para los demás”’, como reza su lema institucional.

Una profesión con salidas y en crecimiento

Comillas ICAI mira al futuro. Pero lo hace a partir de una dilatada experiencia en la formación de ingenieros. Durante sus más de 115 años de existencia, generaciones de perfiles técnicos se han incorporado a los grandes proyectos que han construido nuestro presente. Estudiar en esta institución es un aval en un mercado en constante cambio y en el que estas personas marcan el paso. La consideración del sector y la alta empleabilidad de los alumnos así lo dice: la inserción laboral de sus egresados roza el 97%.

Lejos de ser un dato estacional, la contratación de ingenieros es una tendencia al alza. En un reciente informe, una consultora de empleo señalaba que la incorporación de este tipo de perfiles creció el 13,7% en España durante 2024. En concreto, el 67% de los ingenieros de telecomunicaciones encuentra trabajo inmediatamente después de graduarse, y el 96% afirma disfrutar de estabilidad económica en su profesión.

Son cifras que reflejan no solo la alta demanda del mercado, sino también la capacidad de Comillas ICAI para anticipar tendencias y preparar a sus estudiantes para liderarlas. O lo que es lo mismo: un auge que confirma que las carreras técnicas ofrecen un futuro sólido y versátil.

Además, la vocación social de la institución también aprovecha este papel como referente que ostenta en el ecosistema educativo para romper barreras. Uno de los retos más ambiciosos al que hace frente Comillas ICAI es la brecha de género. Si bien actualmente solo el 20% de los profesionales en ingeniería son mujeres —y apenas un 12% en telecomunicaciones—, en Comillas ICAI esta cifra se eleva hasta cerca del 40%. Este compromiso con la diversidad y la igualdad de oportunidades es parte esencial del proyecto educativo de la universidad, que busca inspirar a más jóvenes a formar parte de una profesión clave para el futuro.

Dobles Grados y titulaciones internacionales

Comillas ICAI ofrece una amplia gama de programas que se adaptan a las necesidades de esta nueva economía donde la tecnología tiene más peso que nunca. Entre ellos destacan el Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y el Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y Análisis de Negocios/Business Analytics, que combinan la ingeniería con la analítica de datos y la visión empresarial.

A ellos se suman el Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial (IMAT) —uno de los programas más innovadores de España— y el Grado en Ingeniería Industrial, junto con su Doble Grado en Ingeniería Industrial y ADE, que integra la excelencia técnica con las competencias directivas. También se incorpora a este catálogo el Grado de Agricultura e Ingeniería Industrial.

Todos estos itinerarios incluyen prácticas en empresas, proyectos reales y la posibilidad de cursar dobles titulaciones internacionales con universidades líderes, gracias a la pertenencia de Comillas ICAI a redes como T.I.M.E. y Erasmus Mundus, reconocidas por su excelencia y liderazgo en este ámbito. Esta dimensión global permite a los estudiantes vivir experiencias formativas en más de 170 universidades de 54 países, una muestra clara de su apuesta por la internacionalización.

Campus de Comillas ICAI en Madrid.

La persona, en el centro del proceso formativo

La metodología de Comillas ICAI pone a la persona en el centro del proceso formativo. Se basa en el aprendizaje por proyectos, la colaboración y la orientación práctica, acompañados de un Diploma en Habilidades Personales y Profesionales que desarrolla competencias transversales como el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo o la gestión del tiempo.

Este enfoque responde a la filosofía jesuita de la Universidad Pontificia Comillas, fundada en 1890 y perteneciente a la Compañía de Jesús, la red educativa privada más extensa del mundo. En sus aulas, la excelencia técnica convive con el compromiso ético, el espíritu crítico y el servicio a la sociedad.

La conexión de Comillas ICAI con el entorno empresarial es una de sus grandes fortalezas. Comillas mantiene acuerdos con más de 3.000 empresas nacionales e internacionales, que ofrecen prácticas, proyectos y oportunidades laborales a sus alumnos. Gracias a esta red, los estudiantes pueden aplicar desde el primer momento lo aprendido en contextos reales y globales.

Además, los laboratorios del ICAI se sitúan entre los más avanzados de Europa, y junto con el Instituto de Investigación Tecnológica, impulsan proyectos que abordan los grandes retos de la sostenibilidad, la transición energética o la digitalización de la industria.

28 de noviembre: Sesión informativa

Además, de cara al alumnado, Comillas ICAI tiene también otro argumento muy potente. Se trata de su ubicación, en pleno corazón de Madrid. El campus principal está en la calle Alberto Aguilera, un entorno dinámico y lleno de actividad que conecta la vida universitaria con las grandes oportunidades que tiene la ciudad.

Para conocer las instalaciones y, por supuesto, los itinerarios formativos que ofrece la institución, Comillas ICAI celebrará el próximo 28 de noviembre una sesión informativa para futuros estudiantes interesados en descubrir de cerca su oferta académica, sus programas internacionales y sus oportunidades profesionales. Un encuentro diseñado para quienes buscan una formación de vanguardia que combine conocimiento técnico, visión global y valores humanos.

Con más de 130 años de historia, 50.000 alumni en todo el mundo y 1.500 becas anuales, la Universidad Pontificia Comillas sigue fiel a su misión de formar personas comprometidas con la sociedad. Sus centros —ICAI, ICADE, CIHS, San Juan de Dios, INEA, Bormujos y MACC Madrid Culinary Campus— cubren todas las áreas del conocimiento y comparten una misma identidad: excelencia académica y orientación al bien común.