El futuro del periodismo ya está aquí: arrancan las clases de inteligencia artificial en el Máster de EL ESPAÑOL

Un instante de la primera clase de IA aplicada al periodismo del Máster de EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

El periodismo del futuro se empieza a escribir hoy, y lo hace con la ayuda de la inteligencia artificial. El Máster en Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha iniciado su primera clase con una sesión de tres horas dedicada a descubrir cómo las máquinas pueden -y deben- convivir con la creatividad y el instinto humanos en las redacciones del siglo XXI.

La sesión inaugural, titulada “Introducción a la IA y su aplicación en el periodismo”, fue impartida por Alberto Iglesias Fraga, subdirector de DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, periodista especializado en tecnología e innovación, y profesor responsable del módulo de Inteligencia Artificial Aplicada al Periodismo.

La clase combinó una parte teórica, centrada en los fundamentos y la evolución de la inteligencia artificial, con una segunda mitad eminentemente práctica en la que los alumnos pudieron experimentar el funcionamiento y los límites de las principales herramientas de IA generativa del momento.

De los primeros autómatas a ChatGPT

La primera parte de la clase ofreció un recorrido histórico por la inteligencia artificial, desde sus orígenes en los años 50 hasta su papel central en la actualidad. Iglesias Fraga explicó cómo el concepto de IA ha evolucionado desde la pugna entre los enfoques deterministas y probabilísticos hasta abarcar tecnologías tan diversas como el aprendizaje automático, las redes neuronales o el procesamiento del lenguaje natural (NLP).

A lo largo de la exposición, se abordaron los principales hitos que han marcado la disciplina —desde los primeros inviernos de la IA hasta la revolución desatada por modelos como ChatGPT— y su impacto en sectores como la salud, las finanzas, la educación o el transporte. Según los datos compartidos en la sesión, el gasto mundial en inteligencia artificial superó los 500.000 millones de dólares en 2023, con una tasa de crecimiento anual del 22%, lo que refleja la magnitud del cambio tecnológico en marcha.

En el ámbito del periodismo, la IA ya ha demostrado ser un aliado transformador. Iglesias repasó casos emblemáticos, muy anteriores a la explosión de ChatGPT y compañía, como Heliograf, el sistema de The Washington Post capaz de generar noticias en tiempo real; Lynx Insights, la herramienta de análisis predictivo de Reuters; o Quakebot, el algoritmo del Los Angeles Times que redacta automáticamente artículos sobre terremotos segundos después de que se produzcan.

La práctica: aprender a hablar con la IA

En la segunda parte de la sesión, los estudiantes se adentraron en el uso práctico de las herramientas de IA más avanzadas. Plataformas como ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini o Mistral sirvieron como punto de partida para comprender el poder -y las limitaciones- de los modelos generativos.

Los alumnos aprendieron cómo redactar un prompt eficaz, explorando cómo pequeñas variaciones en las instrucciones pueden modificar radicalmente los resultados. A través de ejercicios guiados, pudieron observar cómo se perfeccionan los inputs y outputs en un proceso iterativo que combina técnica, creatividad y criterio periodístico.

“Saber formular bien una pregunta es hoy una competencia profesional tan importante como saber escribir una buena entradilla”, apuntó Iglesias Fraga.

El objetivo de este bloque práctico fue que los futuros periodistas comprendieran que dominar estas herramientas no consiste solo en obtener texto, imágenes o datos, sino en saber cómo orientar la IA para producir información útil, veraz y con sentido editorial.

Punto de partida para un aprendizaje transversal

Esta primera clase sienta las bases de un recorrido formativo que, a lo largo del Máster en Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial, abordará desde la generación de contenidos asistida por IA hasta la verificación de datos, pasando por la creación de imágenes, vídeos y audios con inteligencia artificial, el análisis de redes sociales, la organización de redacciones híbridas o el fact-checking automatizado.

Cada sesión combinará teoría, práctica y reflexión crítica, buscando formar una nueva generación de periodistas capaces de entender y aprovechar las tecnologías emergentes sin perder los valores básicos de la profesión ni la responsabilidad profesional.

Formar con la práctica

El Master de Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial, organizado por EL ESPAÑOL y por Universidad Camilo José Cela, comenzó el pasado 6 de octubre con una clase inaugural de Miguel Ángel Mellado, autor y director de este posgrado.

Mellado detalló por qué esté Máster responde a su propósito germinal: formar con la práctica a los nuevos profesionales en lo que deben saber para ser comunicadores útiles en cualquier empresa y desde el primer momento.