Puri Beltrán: “El auge del videopodcast es imparable, aunque lo importante siempre es contar buenas historias”

Puri Beltrán (Madrid, 1983) fue la primera periodista en España en incorporar el formato podcast a la información diaria. Esto sucedió en 2020. Tres años después se incorporó a EL ESPAÑOL con el propósito de convertir su daily podcast “en fiel reflejo del latido del periódico”, según declaró en enero de 2023.

Efectivamente, el podcast En la sabana se ha convertido en referencia nacional por la cobertura diaria pegada a la actualidad. Así, jornada tras jornada, durante los últimos dos años, Puri se ha batido en esa lucha contra el tiempo, despiadada y feroz, que acontece en los medios de actualidad vivos como EL ESPAÑOL.

Hacer un daily no es tarea fácil. Primero hay que identificar la historia; inmediatamente después construir en la mente un guion. Raudos, hay que encontrar y entrevistar a los expertos adecuados según el tema. Luego, editar los testimonios. Tampoco puede faltar el contexto, con los datos precisos que engarcen el todo como un collar. Y, si cabe, ponerle música, que como es sabido amansa hasta a las fieras, en este caso de la actualidad, y convierte el Podcast en más audible.

Con esta argamasa se da forma y se hornea la pieza. Y vale por ese día, como acaba El Quijote. El podcast está listo para ser publicado y escuchado.

Así un día y otro y otro…

¿Pero cómo se consigue mover todos los platillos a la vez sin que se caiga uno y estropee el numerito en la pista informativa del diario? En el Podcast, como en todas las secciones de un periódico en tensión como EL ESPAÑOL, acontece este milagro diario con mucho esfuerzo, experiencia y concentración.

Es el caso de Puri Beltrán, que dará clases de Podcast en el Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela. Esta periodista madrileña comenzó su carrera profesional en la Cadena Ser, donde estuvo trabajando 16 años. Luego fue contratada por La Razón hasta su incorporación a EL ESPAÑOL, en 2023.

La Historia explica el presente. También para entender la forma de hacer de Puri Beltrán. Profesionalmente nació y creció en la SER, donde dirigió durante seis años el programa A Vivir Madrid y sustituyó a la entonces estrella de la cadena Gemma Nierga cuando estaba de vacaciones.

Se explica así, por pura Historia, que la voz haya sido el atributo más preciado de la periodista Puri Beltrán para desarrollar su carrera en otros medios diferentes a la radio.

Pero la voz, como veremos más adelante, ya no es suficiente para hacer el podcast adecuado en estos tiempos en los que, ¡eureka!, una imagen vale más que 1.000 palabras. El periodismo ‘moderno’ ha descubierto un siglo después un eslogan publicitario de 1921.

Tan es así que los alumnos del Máster escucharán una y otra vez un sintagma sagrado: “sin foto no hay historia”. El papel de la cámara, de la imagen, del video…, estará más presente aún en esta edición del máster, dentro del módulo 3, dedicado al Periodismo Multimedia. Gracias, también, al estudio audiovisual instalado en la sede del diario.

P.- ¿Qué fue lo más importante que aprendió en la radio?

R.- Saber escuchar a la gente. Me lo dijo un jefe al principio y lo recuerdo de manera nítida: escucha lo que te dicen, toma el pulso de la respiración de quien tienes delante. Muchas veces, los periodistas no escuchamos lo que nos dicen, porque ya tenemos preparada la siguiente pregunta.

Es verdad que Puri Beltrán, al menos aparentemente, siempre escucha a su interlocutor, le guste más o menos, y reacciona con serenidad y con las pausas debidas.

Cuando fue despedida de la SER -“los méritos sirven para poco, talento no te falta”, dijeron sus compañeros-, después de 16 años trabajando como “falsa autónoma”, se limitó a decir: “Me voy con la conciencia tranquila y mi corazón herido”. La adversidad forja el ser. En este caso, por la SER.

P.- ¿Y qué aprendió en los primeros podcasts que comenzó haciendo en La Razón?

R.- Aprendí a sintetizar. El periodismo es un esfuerzo por la síntesis, por supuesto sin caer en el laconismo ni en la monotonía. Si echo algo en falta de mi etapa en la radio es manejar los tiempos del directo.

P.- ¿Qué tres atributos debe tener un joven periodista para hacer buenos podcasts?

R.- Mucha curiosidad por saber, rapidez mental y ganas de contar las cosas.

Esta tríada de requisitos planteados por Puri Beltrán para el podcast sirve para el Periodismo en general, en cualquier formato, sección o contenido: curiosidad, rapidez y ganas de contar la verdad.

Requisitos parecidos han planteado los tres periodistas y profesores aparecidos en entrevistas anteriores: Álvaro Mazariegos, David Jiménez y Jorge Calabrés.

La autora de En la sabana, cuya voz con valor añadido se distingue en la selva nacional del audio, no se atreve a utilizar el verbo socavar para describir la peste de voces, cada vez menos claras, de dicción peor, menos expresivas y poco naturales, que arruinan el buen hacer en la radio y en la televisión en España.

P.- ¿Las Redes tienen algo de culpa?

R.- Es verdad que la inmediatez de las redes sociales hace que se abrevien las frases, debido también a la ley del mínimo esfuerzo. Para abreviar se dice 'bro', no brother… Todo esto es muy apreciable en la Generación Z, que son nativos digitales, cosa que no nos ocurre a los Millennials.

Pero más allá de los estropicios que puedan estar causando determinadas redes sociales, con artificios como los filtros (El Valencia, el Clarendón, el Amara…), Puri Beltrán apuesta por la evolución del buen periodismo en formatos como el Podcast.

P.- ¿Hacia dónde va el podcast que usted va a enseñar en el Máster de Periodismo?

R.- El fenómeno que se produjo con el audiopodcast en 2020 y 2021 en los medios está siendo sustituido por el videopodcast y se va imponiendo. En el New York Times esto se visualiza de manera clara, con la creación de equipos de videos gracias a la enorme potencia de la cabecera. Los hábitos de consumo están ahí, en la imagen, y es evidente que el videopodcast genera más engagement -palabra que no me gusta- con el atractivo de la imagen. También se ve en el auge de los videos cortos, que EL ESPAÑOL incorporó ya a su oferta.

Puri Beltrán, la voz, apuesta también por la imagen, pero sin hacer apostasía de su primer atributo profesional.

R.- Grabar y publicar en videopodcast tiene un beneficio. Que puedes dar la pieza en su doble versión: de la manera tradicional, sólo en audio y, a la vez, como videopodcast.

Podcast, videopodcast, en un canal de YouTube… lo importante es captar el interés del consumidor de información.

Blanco o negro, como dijo Felipe González tras regresar de la China de Confucio, lo importante es que el gato cace ratones. Que haya historias interesantes, de calado, bien contadas, sean para ser leídas, escuchadas, para verlas…

Esto es lo que se enseña en el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL: a pensar y construir buenas historias.

“Realmente es lo que me entusiasma: hacer periodismo, contar buenas historias”, concluye la autora de En la sabana.

***Miguel Ángel Mellado, director y autor del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, ha sido director de Información de este diario, vicedirector de El Mundo y director del área de revistas y suplementos de Unidad Editorial.