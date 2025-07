Las Prácticas de Sofía en EL ESPAÑOL: "Hay que llegar siempre a la redacción con ánimo y la mente abierta"

Después de graduarme, tenía que tomar una decisión: ¿Hacia dónde quería dirigir mi futuro? Todo el mundo me decía que era muy joven y "que todavía tenía mucho tiempo por delante para tomar una decisión y darme cuenta de lo que realmente me gusta", pero yo ya tenía claro que me veía en una redacción.

Soy Sofía Antuña, tengo 24 años y estudié Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, donde entré por primera vez en una redacción durante los últimos años de carrera. Ahora, soy alumna del Máster de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela y estoy haciendo las prácticas en la sección de Madrid Total.

El Máster me ha dado la oportunidad de continuar formándome donde más se aprende: en el día a día de un periódico. Muchas personas ven el periodismo local como algo menor, pero no dudé en aprovechar la oportunidad de adentrarme en la información más cercana al lector y demostrar la importancia real que tiene.

El periodismo local es periodismo de cercanía, las historias pueden estar hasta en la puerta de tu casa, pero eso no las convierte en más sencillas o irrelevantes. Es una información que pone en valor el día a día de las personas, sus preocupaciones y calidad de vida.

Madrid Total me ha permitido salir a la calle para trabajar con noticias, crónicas y reportajes, y, lo más importante, acercarme a las personas. Estas habilidades y pequeños secretos de la profesión fueron una parte esencial en el periodo en el campus del Máster, con profesores como Carmen Serna, que ahora es mi jefa en la sección.

Durante los meses que llevo en la sección, he podido conversar con el tabernero más longevo de España en el local que regenta desde hace más de 80 años en la Plaza de Cascorro, o con un grupo de estudiantes que ganan competiciones de Fórmula 1 con coches diseñados por ellos mismos.

No solo he conocido a gente, sino que también he descubierto rincones de la Comunidad de Madrid que no sabía que existían, o que conocía simplemente de oídas.

La redacción de EL ESPAÑOL Laura Mateo

También me ha dado la oportunidad de entender la importancia de todos los municipios que se extienden más allá de la gran ciudad y que las necesidades de sus vecinos son tan ciertas como las de la capital.

Además de mejorar mi trato con la gente, creo que desde que estoy en Madrid Total he afinado mi sentido para encontrar temas en los asuntos supuestamente más pequeños o menos relevantes, pero que adquieren otra dimensión, como la historia de las fiestas de una localidad cercana a la capital o un pequeño negocio que esconde secretos increíbles.

Todo el equipo con el que he trabajado estos cinco meses de Prácticas me ha dado la oportunidad de adentrarme en todos los “palos” de la sección. Desde temas políticos recogiendo declaraciones de Ayuso o Almeida, como algún suceso en el que es necesario llamar a las autoridades para conocer más detalles, e incluso temas de ocio.

Precisamente, la variedad de subsecciones que se recogen en su portadilla fue una de las cosas que más me motivó a la hora de comenzar mis Prácticas aquí.

Madrid es una región en continua efervescencia en la que suceden numerosos acontecimientos de forma continuada, por lo que el día a día en la sección es completamente impredecible.

Todavía recuerdo el día en el que estaba preparándome para comer, cuando una pérdida de tensión en las vías ferroviarias dejó a cientos de pasajeros tirados en la estación de Chamartín. En cuanto saltó la noticia, tuve que salir corriendo hacia allí en busca de respuestas y testimonios.

En un abrir y cerrar de ojos puede cambiar la planificación del día, como cuando ocurre un suceso y la agenda se modifica. Por ello, cada mañana hay que llegar a la redacción con el ánimo y la mente abiertos a lo que pueda pasar.

El Máster de EL ESPAÑOL me ha permitido trabajar en la redacción de uno de los medios con más prestigio de la actualidad y conectar con muchos de sus profesionales colaborando con ellos en algunas de mis piezas.

Además, me ha abierto las puertas a una rama del periodismo en la que estoy muy cómoda y que quiero seguir descubriendo.