Las Prácticas en EL ESPAÑOL de los alumnos del Máster de Periodismo: “La portada siempre tiene hambre”

Pablo González Gil, graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y alumno del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, en la promoción 24/25, ha llegado a la esencia para el ejercicio de la profesión. Literalmente confiesa: “La portada de este periódico siempre tiene hambre”.

Donde Pablo dice portada, léase también informativo de radio o de televisión. Porque, seamos sinceros, los lectores, oyentes o televidentes siempre quieren más noticias para estar mejor informados o, al menos, tener la sensación de que su medio elegido cuenta todo lo que está pasando en el mundo de interés.

Como ha de ser. Y de ahí que la portada de EL ESPAÑOL, como exhala el alumno del máster, devore información como un león hambriento en la sabana.

Pablo González como también Ailín Vanesa Zapata, Hans Lawrence Ramírez, Sofía Antuña, Carlos Subirá, Cristina Muñiz, Gabriel Lavao, Iván Castejón y Claudia Estévez comenzaron las prácticas del Máster de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela el pasado 17 de marzo. Las finalizarán a mediados de septiembre próximo.

Tras el primer mes en la redacción, con un mínimo de siete horas diarias, de lunes a viernes, confiesan en su mayoría “amar más el Periodismo”, con ese calentamiento tempranero por contar historias. Erótica ésta, o lo que sea, que, en muchísimas ocasiones, dura toda una vida.

Pablo (Almendralejo, 2001) está habituado a trabajar duro en el negocio familiar: una pastelería llamada Danubio, situada en su localidad pacense de nacimiento. Él sabe bien que al cliente no se le engaña dos veces. Conservarlo requiere dedicación, temple, calidez y calidad. Como en el negocio de la información.

David Morales Más empleo para periodistas jóvenes: el gran objetivo del Máster de EL ESPAÑOL reformado

“En el Periodismo no es que no haya horarios, es que en realidad no hay día”, comenta el joven extremeño con la satisfacción disimulada del buen periodista.

Hay una frase, también, muy habitual en cualquier buena redacción que se precie de tomarse en serio el oficio: “No tenemos nada…”. Unas veces la dice Mario Díaz, el director adjunto, y otra el jefe de la tribu: Pedro J.

“No tenemos nada”. Nada es un término impreciso e inexacto. Nada no existe. Si no, sería algo. Y siempre hay algo, hay noticias. Cuestión diferente es si los periodistas de la redacción han conseguido noticias exclusivas o tienen, al menos, un enfoque propio y diferenciador respecto al de la competencia.

Pablo González ha puesto su pica en Flandes en la sección diaria de Videos Destacados; a la vez, hace reportajes en la sección de Porfolio.

Sofía Antuña, Madrid Total. Laura Mateo

Sofía Antuña (Asturias, 2001) está, de la misma manera, empeñada en cumplir con brillantez en sus prácticas en Madrid Total. Lo cierto es que esta es una tónica entre todos los alumnos de la promoción 24/25.

Sofía ha sentido el estrés que provoca no encontrar durante un par de días una historia propia que llevar a la sección local del diario o, al menos, con enfoque propio. Es como se crece en la profesión: yendo un poco más lejos cada día.

“Los primeros días de prácticas en EL ESPAÑOL estuve obsesionada con la sensación de que debía ´exprimirme más´ para obtener frutos rápidos”, dice.

Antuña, antes de comenzar este máster, había colaborado en periódicos como Vozpópuli o La Razón. “Estoy muy contenta, la verdad, porque hago cosas que no había hecho antes. Estoy encontrando temas propios. Buscaba una redacción con un ritmo rápido y la sección Madrid Total lo tiene”.

El periodismo se aprende trabajando, sí, pero se avanza más rápido si eres corregido por alguien con criterio y veterano. Esto les sucede a los matriculados en el Máster de Periodismo Multimedia desde el campus, antes de llegar a la redacción.

Porque los profesores del máster en el campus de la Universidad Camilo José Cela, en la calle Juan Hurtado de Mendoza, en Madrid, son los mismos periodistas que trabajan -en su mayoría- en la redacción de EL ESPAÑOL y que luego serán los jefes o compañeros cuando los alumnos hagan las prácticas.

Carlos Subirá, Mundo. Sara Fernández

Pablo y Sofía son graduados en periodismo. Carlos Subirá (Madrid, 1982) es licenciado en Filología Inglesa y siempre le interesó leer y escribir. Ha vivido fuera de España muchos años; entre otros países, en Estados Unidos, de ahí que al entrar en el Máster sintiera atracción por la información internacional y, más aún, por la Opinión.

En sus prácticas en la sección Mundo ha demostrado algo importante. Distingue bien los temas atractivos para el lector, algo importante por inhabitual en la profesión. Está publicando temas de elaboración propia y noticias de carril. En estas semanas ha progresado en la edición de noticias y búsqueda de temas para reportajes más complejos.

Los enfoques y la titulación es una exigencia y un obstáculo para todos los alumnos, incluso los profesionales, cuando comienzan. Carlos no se arredra con los temas difíciles. De hecho, su Trabajo Fin de Máster (TFM) estuvo centrado en el litio localizado a pocos kilómetros de la capital de Cáceres. Su TFM ya se ha publicado como gran reportaje en EL ESPAÑOL.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL es tan práctico que el TFM está investigado y escrito en clave de gran reportaje.

Este Máster será aún más práctico en la edición que comienza en octubre próximo. Y esto por dos razones: tendrá siete meses de prácticas (remuneradas) en EL ESPAÑOL, y no seis como hasta ahora, y se creará un laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada al periodismo.

Por esta razón, la nueva titulación del Máster se llamará de Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial.

Hans Lawrence, Reportajes y Sociedad.

Hans Lawrence Ramírez (Managua, 1998) también ha publicado ya en EL ESPAÑOL su TFM. En realidad, escribió una especie de testigo directo. Hans vino a Madrid para estudiar nuestro Máster de Periodismo desde San José de Costa Rica, lugar donde estaba trabajando, exiliado, tras tener que huir de la dictadura del comandante nicaragüense Ortega.

Hans contó cómo se hace un periódico, La Prensa, en versión digital, con una redacción desde el exilio. Él era uno de ellos. Ahora está haciendo las prácticas en la sección de Reportajes de EL ESPAÑOL.

“Mi experiencia está siendo muy gratificante hasta el momento”, señala. Ha publicado varias historias, con profundidad e investigación, como el caso de María del Mar, la mujer a la que le robaron en España su bebé hace 43 años y lo ha encontrado ahora en Oviedo, con tragedia añadida: “No quiere saber nada de mí”, dice ella.

Ailín Vanesa Zapata (Valledupar -Colombia-, 1999) ha llegado al Máster desde Granada, donde ha hecho Filología Inglesa. Ailín tiene una virtud imprescindible para ser periodista: la curiosidad y la asunción de riesgos. Está trabajando en la sección de Redes Sociales.

“Para mí es un territorio completamente nuevo. Me gusta porque es un trabajo creativo y técnico”, reflexiona. Y desliza algo importante para todo joven periodista que busque adquirir mejores competencias para trabajar en el periodismo: “Estoy creando y editando videos. Trabajando con imágenes, pensando en formatos para convertir información en redes”.

Y adquiriendo disciplina. Este es un hueso que hay que 'domar' para ser periodista. Comprender que hay tareas diarias que no se pueden posponer, la importancia del detalle…

Si Arquímedes pedía una palanca y un punto de apoyo para mover el mundo, el periodismo se mueve con cuatro resortes: disciplina, rigor, datos y detalles. Estos objetivos forman parte del espíritu fundacional del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL.

Cristina Muñiz (Madrid, 1996), Gabriel Lavao (Palma de Mallorca, 2002), Iván Castejón (Madrid, 2002) y Claudia Estévez (Sevilla, 1997) son los otros cuatro alumnos inmersos en los seis meses de prácticas en esta edición del Máster.

Cristina trabaja en la sección de Magas. Tampoco procede del mundo de la Comunicación. Es licenciada en Derecho y en ADE, pero su pasión por el periodismo era obsesiva. Dejó el despacho en el que trabajaba y eligió el Máster de EL ESPAÑOL por considerarlo el más completo y atractivo del mercado.

¿Resultado tras haber hecho un campus muy satisfactorio? “Muy bueno”, dice la nieta del arquitecto Enrique Nieto, quien dejó Melilla sembrada de edificios modernistas. Nieto fue discípulo de Gaudí.

“Me siento emocionada de estar aquí, en la redacción de Magas, cada día más cómoda. Hacer portadillas, edición fotográfica, escribir historias como la de Alicia González….

Gabriel Lavao, El Cultural. Laura Mateo

Como Cristina, Gabriel Lavao tampoco procede del periodismo; sus estudios universitarios los cursó en Manchester y Edimburgo. Su vocación es la cultura; por eso hace prácticas en El Cultural.

“Ver acabado, cerrado y publicado algo que me costó conseguir me produce una satisfacción irreproducible, tanto a nivel intelectual como espiritual”, dice. “Estoy 'aprendiendo' a leer y a escribir con picardía”, exclama. Su reportaje en Almagro lo guarda en su escondite de emociones.

Claudia Estévez, Reportajes y Sociedad. Laura Mateo

Claudia Estévez había hecho otro máster relacionado con el periodismo antes de convencerse de que con el de EL ESPAÑOL merecía la pena asumir de nuevo un riesgo. “Es incomparable. En el otro no nos daban apenas trabajo, aquí en Reportajes y Sociedad estoy publicando historias. Estoy muy cómoda en la sección”. Claudia se sorprendió al iniciar el Máster de que hubiera una asignatura titulada “Cómo se busca un tema”.



“Pues ahora encuentro temas casi con facilidad y los enfoco cada vez mejor”. Encontrar y enfocar, dos palabras mágicas en una redacción.

Iván Castejón, Tendencias. Laura Mateo

Iván Castejón trabaja en una de las secciones clave en el éxito de EL ESPAÑOL. En realidad, quien ha trabajado mucho tiempo en Periodismo sabe que una redacción es una orquesta: para que suene bien, todos los instrumentos, los de cuerda, viento y percusión, han de funcionar coordinadamente, pero cada uno en su papel.

Iván trabaja en una sección motora de tráfico, conocida como SEO, que ya es mucho más. Su jefe es Álvaro Mazariegos, director de Audiencias del diario. “Las prácticas no sólo ayudan a seguir formándote, sino que también representan un paso importante para sentirte cada vez más periodista, que es lo que me está pasando a mí”.

Prácticas ha sido la palabra más usada al repasar en esta información el primer mes en la redacción de los alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL 24/25. Varios de ellos se quedarán a trabajar en el periódico cuando acaben.

La palabra tiene de alguna manera una doble etimología: práctica, en femenino, proviene del latín, que es el que actúa. A su vez ésta deriva del griego, que significa el apto para la acción. Ese es el doble sentido del Máster: actuar de periodista -en la redacción-, pero antes hay que estar apto para ello, y esto sucede en el campus.

*Miguel Ángel Mellado es el director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la UCJC.