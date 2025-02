Gianpaolo Santorsola: "Hay un aumento brutal del interés por la FP, es más corta, práctica y encuentras empleo"

A principios de año se ha creado el mayor grupo de formación profesional de España. Se llama Davante y nace de la unión de MasterD y Medac. Los números lo dicen todo. Esta nueva compañía tiene más de 100 centros repartidos por todo el país, 140.000 alumnos, imparte más de 600 cursos y facturó el año pasado 250 millones de euros.

Su CEO es Gianpaolo Santorsola, un economista italiano nacido en Lecce en 1979 que conoce a la perfección el mundo empresarial español. De hecho, previa a su incorporación a Davante, fue el consejero delegado de Adevinta en España, liderando plataformas de la talla de Infojobs, Fotocasa, Milanuncios o Coches.net, entre otras.

Santorsola ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL en la que asegura estar "encantado" con su cambio de rumbo al entrar en un sector como la formación profesional que está en "crecimiento". Destaca que se va todas las noches a la cama "tranquilo y contento" y eso es siempre una buena señal.

Davante acaba de nacer en enero de 2025 fruto de la fusión de dos gigantes de la formación en España como MasterD y Medac. ¿Qué ha significado este paso para la empresa y para el sector educativo en general?

Para nosotros ha sido un paso importante. Ya veníamos gestionando dos compañías que han sido exitosas de forma separada. MasterD con una trayectoria de 30 años y Medac con 14. La primera especializada en la formación profesional no reglada y la segunda especializada en la formación profesional reglada. Las dos compañías iban muy bien, pero el año pasado tomamos la decisión de unirlas bajo una misma marca, Davante, con el objetivo de crear el líder de la Formación Profesional en España y poder ofrecer a nuestros alumnos la oferta formativa más completa y accesible. Juntos ofrecemos más de 600 cursos y nadie en el mercado ofrece este tipo de riqueza formativa. Y, por otro lado, juntas ofrecen una capilaridad geográfica en cuanto a accesibilidad de centros única ya que, entre las dos, suman más de 100 centros en toda España.

Más de 600 cursos y 100 centros en España. ¿Cuántos alumnos tienen?

El año pasado tuvimos más de 140.000 y este año esperamos superar los 150.000.

Partiendo de ese volumen, ¿qué retos se marcan?

Lo que intentamos hacer es profesionalizar el sector, que todos los alumnos lleguen a un nivel de empleabilidad más alto. Dar a los alumnos un modelo flexible y adaptado a sus necesidades actuales.

Se habla mucho de la necesidad de adecuar la formación a la demanda real de las empresas. ¿Qué están haciendo para conseguir esa unión?

Tanto en el mercado español como el italiano, que conozco bien, lo que vemos cuando lo comparamos con mercados de otros países europeos es que el sistema educativo no proporciona al 100% lo que el sistema laboral necesita. En general, tenemos muchos estudiantes que salen de la universidad y pocos estudiantes que tienen una formación que sea más práctica y orientada al empleo. No hay una combinación perfecta entre demanda de talento y oferta.

Por otro lado, a raíz de esto vemos que hay un aumento brutal del interés por la FP. Hace unos años la FP se veía casi como una educación de segunda liga y ahora vemos que es una de las opciones principales que los alumnos se plantean a la hora de estudiar. También porque te permite no tener un compromiso de cuatro años como es con la universidad, sino una forma de llegar y acercarte a la formación mucho más práctica y mucho más ágil.

Gianpaolo Santorsola.

Ciertamente es un cambio de tendencia clave. Hace 15 ó 20 años se pensaba que la FP era para los que no querían estudiar. ¿Cómo está influyendo en el sector que se prestigie la formación profesional?

Cada padre quiere lo mejor para sus hijos. Hace 20 años se pensaba que lo mejor en cuanto a empleabilidad lo daba la universidad. Eso ya no es así. Lo mejor para encontrar trabajo a veces es la universidad y a veces la FP. La FP es una alternativa más que válida. El 90% de los alumnos que estudian con nosotros a los seis meses están trabajando.

A eso hay que añadirle que en un mundo tan cambiante, con los cambios tecnológicos constantes que hay con la inteligencia artificial y todo esto, si estudias una carrera de cuatro años en ese tiempo ha podido cambiar todo y el mercado laboral puede pedir otras cosas. La gente prefiere ahora una formación más breve y más práctica. Saber desde el principio qué se hace en las empresas. Tener, por tanto, una combinación de formación teórica, pero también muchísima formación práctica y orientada al empleo.

¿Están en continuo contacto con las empresas para ligar esa formación a lo que reclaman? ¿Cómo es el proceso?

Los 600 cursos están distribuidos en 17 áreas de competencia. Sanidad, informática, marketing, administración, imagen personal, energías renovables, hostelería… Tenemos contacto con 30.000 empresas españolas y constantemente vemos qué están buscando. Nuestros alumnos hacen prácticas en esas compañías y las empresas nos dan feedback. Nos dicen, por ejemplo, que el año que viene necesitarán más instaladores de paneles solares, o que los que están estudiando programación de aplicaciones móviles tengan también fundamentos básicos de inteligencia artificial y sepan utilizar esas herramientas.

Tenemos, por tanto, dos fuentes importantes para saber unir la demanda y la oferta educativa. Por una parte lo que nos dicen las empresas y, por otra, lo que nos dicen nuestros alumnos que hacen prácticas en ellas. De esta forma, actualizamos constantemente nuestros contenidos y cada año lanzamos cursos nuevos. Este año hemos lanzando más de 50 titulaciones nuevas.

En 2024 hemos lanzado cursos de inteligencia artificial o cursos de comercial para paneles solares de energía solar fotovoltaica. Vamos a lanzar un curso de medición de la huella de carbono, otro curso de cómo se gestionan los marketplaces en Amazon… Vemos qué necesitan las compañías, qué quieren hacer los alumnos y nos adaptamos a ello.

Uno de los aspectos que se quieren promover son las soft skills para promover el liderazgo, la empatía, el emprendimiento, el trabajo en equipo. ¿Trabajan también en estos apartados?

Sí. De estas conversaciones continuas con las compañías ha surgido la oportunidad de lanzar este año la FP Plus. No solo damos el título oficial de la formación profesional en el sector que el alumno quiera, sino que además añadimos unas certificaciones oficiales que le puedan ayudar a diferenciarse a la hora de entrar en el mercado laboral. Y a eso le sumamos también cursos de soft skills. Por eso la llamamos FP Plus, porque es la FP normal más las certificaciones, más las habilidades blandas.

Usted ha sido CEO de firmas muy potentes como Infojobs o Fotocasa. ¿Cómo ha asumido este nuevo reto de CEO en Davante?

Es un sector nuevo para mí. Venía de una compañía súper digital y de mucho crecimiento también. La verdad es que el sector de la educación y en particular la parte de FP me está encantando porque, por un lado, hay crecimiento del mercado. Sabemos que España necesita más de este talento y que los alumnos quieren más este tipo de formación. En segundo lugar, las posiciones que tenemos ya son fuertes porque Medac y MasterD eran líderes en sus sectores y ahora juntos podemos acelerar más nuestro crecimiento. Y en tercer lugar hay un propósito bonito como es acercar la formación para que todo el mundo vaya más lejos. En palabras simples, te digo que me voy todas las noches a la cama muy tranquilo y contento. Hay muchos negocios en los que te vas a la cama agobiado y aquí te vas sabiendo que hay estudiantes que están progresando para tener un futuro estable.

Ha comentado que prevén aumentar más de 10.000 alumnos este año. ¿Qué otros planes se marcan a corto o medio plazo?

Mi visión para el grupo se basa en tres elementos. El primero es formar más alumnos y no solo para que consigan un título, sino formarlos para que de verdad tengan después una salida al mercado laboral exitosa. El segundo es servirles mejor, ampliando constantemente nuestra oferta de cursos, mejorando la empleabilidad y utilizar las nuevas tecnologías para que su aprendizaje sea aún más flexible y personalizado. Y tercera es acompañarlos más tiempo a lo largo de su carrera profesional, es decir, no quiero ser un proveedor de formación en la cual te sacas el título y te vas. En un mundo tan cambiante todos necesitaremos seguir formándonos porque la tecnología cambiará y tendremos que reinventarnos múltiples veces. Nos gustaría convertirnos en ese aliado del talento en España y en otros países. Ser el tutor que te ayuda a lo largo de toda tu carrera.

Habla de otros países. ¿Cuál es su plan de internacionalización?

Tenemos ya seis centros en Portugal con un equipo fantástico que lo está haciendo tremendamente bien y acabamos de lanzar hace poco más de un año en Italia, un país lógicamente por el que tengo un apego especial porque soy italiano. Allí hemos abierto nuestros dos primeros centros, en Milán y en Turín, y la idea es abrir cuatro más este año. Acabamos de lanzar en Italia y realmente yo tengo un apego especial porque soy italiano.

Hablando de números, ¿qué facturación tienen y cuáles son sus perspectivas?

El año pasado tuvimos una facturación alrededor de 250 millones de euros creciendo a doble dígito comparando con el año anterior. Creemos que el mercado va a seguir creciendo. Nosotros queremos seguir gradualmente expandiendo nuestra cuota de mercado en España y entrar también en los dos países que he comentado.