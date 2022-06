La formación, un factor clave para ser un profesional de los negocios

En un mercado cada vez más dinámico y competitivo es muy difícil visualizar a los más jóvenes emprendiendo su propio negocio o liderando una empresa. El miedo al fracaso y la brecha generacional y socio-económica son algunos de los motivos por los cuales las personas de entre 25 y 35 años representan solo el 4,5% de la tasa de emprendimiento. Un dato que deja mucho que desear si lo comparamos con el 36,4% de los mayores de 55 años que sí han emprendido su propio negocio, tal y como lo indica uno de los informes de GEM (Global Entrepreneurship Monitor).

Sin embargo, de cara al futuro los datos son cada vez más positivos, dado que las startups en España ya superan, como media, los 2,7 años de vida, a diferencia de los 2,5 que presentaban en 2020, tal como lo refleja el Mapa del Emprendimiento 2021 de South Summit. En este mismo informe también se destaca la importancia de contar con un buen nivel formativo, ya que el 98% de los emprendedores en España cuentan con estudios universitarios, un factor clave para aprender todo sobre el mundo de los negocios.

Para aquellos que buscan invertir en su formación con la idea de convertirse en todo un experto o experta en este ámbito, existen instituciones especializadas como ENyD, la Escuela de Negocios de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). Recomendada para aquellos que estén en busca de una formación afín al ecosistema empresarial y emprendedor, esta institución ofrece una gran variedad de cursos, másteres y programas relacionados con Dirección de Empresas y Asesoría, Recursos Humanos, Marketing y Ventas, Marketing Digital y Big Data.

Una escuela adaptada a las necesidades de todos

Además de su amplio catálogo formativo, el reconocimiento de escuelas como la Escuela de Negocios y Dirección - ENyD reside, principalmente, en su capacidad de adaptación a las necesidades de los usuarios, ofreciéndoles una innovación constante y agilidad para responder a los cambios del mercado. Para que esto sea posible, la institución está cada vez más comprometida en seguir diseñando sistemas que garanticen un buen programa educativo.

Para aprender de la mejor manera es esencial contar con la opinión y la experiencia de profesionales del mundo de los negocios. De los más de 80 docentes de la escuela, el 55% son doctores, por lo que otorgan una mayor especialización a los contenidos para que los alumnos disfruten de un temario completo y de calidad.

Teniendo en cuenta que estamos ante una sociedad infinitamente heterogénea, ENyD también contribuye a la igualdad de oportunidades, ofreciendo la posibilidad de facilitar el acceso a la escuela a aquellos que por motivos personales, profesionales, de discapacidad o distancia no han podido terminar sus estudios anteriormente y que, ahora, quieren volver a adentrarse en el mundo de los negocios.

Un amplio catálogo formativo vía online

Una vez acostumbrados a esta nueva realidad post pandémica, apostar por la formación online es una alternativa cada vez más común y, sobre todo, una oportunidad para aquellos que cuentan con un tiempo muy limitado en el día a día. Para dar acceso a todo aquel que esté en busca de grados disponibles en modalidad online con los que completar su formación, la Escuela de Negocios y Dirección - ENyD ofrece desde Másteres oficiales y especializados, hasta Cursos de formación complementaria y Formación de nivel executive, esta última orientada a directivos que quieran desarrollar nuevas habilidades para ir adaptándose a las transformaciones de la sociedad.

Francisco Santos, CEO de la Escuela de Negocios (ENyD)

La metodología online de ENyD es completa y práctica. Los alumnos tienen a su disposición ejercicios prácticos para autoevaluar sus propios conocimientos, tutorías ilimitadas a través del campus virtual, asesores académicos y coordinadores con los que conseguir los objetivos propuestos, vídeos complementarios que se pueden reproducir en cualquier momento y desde cualquier lugar, y materiales 100% actualizados. Además, tanto los grados como los másteres ofrecen prácticas externas para que los alumnos puedan trabajar con todo lo aprendido e ir adentrándose en el mundo laboral.

El trabajo imparable y la constante innovación tiene sus frutos: la escuela se encuentra entre las cinco mejores instituciones académicas españolas más innovadoras según un ranking elaborado por la Fundación Glocal y Think Thank The Future Society Spain. Además, también fue reconocida entre las 10 primeras instituciones de habla castellana con mejores programas online, tal y como se muestra en la calificación elaborada por Hamilton Global Intelligence.

Bajo el lema de ‘Aprender haciendo’, ENyD sigue apostando por formar e innovar su plan de estudios para ofrecer un servicio de calidad a todos los estudiantes que depositan su confianza en esta institución.

