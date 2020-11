La pandemia revoluciona la preparación de oposiciones

El Gobierno acaba de aprobar la Oferta de Empleo Público 2020, que incluye 20.658 plazas (11.144 para nuevo ingreso y 9.514 de promoción interna). Según los expertos, esta oferta ofrece excelentes oportunidades para conseguir trabajo en la Administración por el número extraordinario de plazas y porque hay plazas para todas las titulaciones académicas. Y en el caso de quienes ya son funcionarios de carrera, disponen de una importante posibilidad de ascenso a Cuerpos superiores y es que, para la promoción interna, la oferta incluye el mayor número de plazas en la historia de la Administración General del Estado.

Esta noticia era de las más esperadas para quienes preparan las pruebas que les permitan acceder a un empleo público. Dicen que aprobar una oposición es una carrera de fondo y eso es algo que saben muy bien Ángeles López y María Fernández, dos opositoras que durante estos meses han mantenido su ritmo de estudio con un único objetivo: conseguir su plaza en los cuerpos de Gestión de Estado y Administrativo de la Diputación de Valencia, respectivamente.

Ángeles López decidió prepararse unas oposiciones tras años de experiencia en la empresa privada buscando estabilidad laboral y unos horarios que le permitan compaginar el trabajo con otras actividades. Además, destaca que “el sector público es amplio y siempre puedo encontrar posibilidades de desarrollo profesional en nuevos destinos”. Ella lleva casi dos años estudiando para conseguir una plaza en el Cuerpo de Gestión de Estado (están aprobadas 1.462 plazas pendientes de convocatoria) y, aunque sabe que puede ser complicado aprobar a la primera compaginando la preparación de oposiciones con el trabajo y otras actividades, hace hincapié en que “es importante seguir insistiendo. He tenido también la oportunidad de conocer a compañeros que han conseguido plaza a base de constancia”.

Y la constancia es también uno de los ingredientes de la receta de María Fernández para lograr su plaza: “Constancia, paciencia y perseverancia”. María se enfrenta por segunda vez a unas oposiciones: es funcionaria interina en la Administración desde hace siete años y ahora se prepara para acceder a un puesto fijo de Administrativa en la Diputación de Valencia. Ella encontró en su casa la principal motivación: “Mi padre era funcionario e insistió durante mucho tiempo en lo importante que es en la vida tener tranquilidad económica y estabilidad laboral. Yo venía de vivir en el extranjero durante unos años y después de probar en la empresa privada, vi en la Administración una opción que ninguna otra empresa me ofrecería en las mismas condiciones”.

Tanto Ángeles como María decidieron preparar las oposiciones con la ayuda de un centro especializado. “Empecé en ADAMS porque nunca había preparado oposiciones y me parecía muy complicado comenzar sin conocimientos previos y ninguna orientación. Tengo que decir que este camino no es sencillo y en ADAMS me han ido dando las mejores opciones y flexibilidad para poder prepararme y compaginar el estudio con mi vida personal”, cuenta Ángeles. Para la opositora del cuerpo de Gestión de Estado, es fundamental contar con preparadores especializados y comprometidos que “te mantienen informado de todo lo relacionado con la oposición, de todas las actualizaciones legislativas, aspecto que resulta fundamental porque sobre las novedades pueden salir varias preguntas”.

Por este compromiso con los alumnos, cuando en marzo se decretó el cierre de los centros, en ADAMS pusieron en marcha las clases por videoconferencia, en las que están matriculadas María y Ángeles. Como explica Ana Iglesias, directora Pedagógica de ADAMS, “este sistema, incorporado en nuestro campus virtual, nos ha permitido seguir con nuestras preparaciones sin perder días de clases y evitando desplazamientos, algo tan importante para cualquier programa formativo y, en especial, para las oposiciones”. Gracias a ello, los más de 8.000 alumnos que asistían a clases presenciales pudieron continuar con su preparación, con sus compañeros, sus profesores y en el mismo horario que antes tenían. “La crisis sanitaria ha sido una oportunidad inmejorable de revolucionar nuestro método de enseñanza y avanzar en la transformación digital de la formación, tanto de nuestros profesores como de nuestros alumnos”, señala Iglesias.

Este sistema permite, además, que las clases se graben y que el alumno pueda seguirlas en directo o en el momento que mejor le venga. Para María esto ha sido fundamental en su preparación: “Las clases por videoconferencia permiten poder organizarte el horario y visualizar la clase grabada en cualquier otro momento o por partes según tu ritmo de vida. Yo tengo una niña pequeña, por lo que mi horario de estudio es de 4 a 7 de la mañana y no suelo asistir a las clases en directo y siempre las tengo que ver en diferido. El rango de edad que mayoritariamente se prepara oposiciones se encuentra entre los 30-50 años. Tenemos responsabilidades, hijos, trabajo… por lo que no es fácil sacar tiempo en un horario fijo y predeterminado para acudir a clase”.

Ángeles también coincide en las ventajas de este sistema que para ella es “la mejor oportunidad que he podido tener para continuar con la preparación” En su opinión, “la palabra clave sería la flexibilidad que aporta este sistema en la preparación. Es complicado compaginar la preparación de oposiciones con trabajo y vida familiar. Resido fuera de Madrid capital y los desplazamientos me llevan mucho tiempo y desgaste. Incluso viviendo en Madrid, siempre puede suponer ahorro de tiempo que se puede invertir en estudiar. Y puede haber compañeros que residan en otras provincias y a los que les sea imposible desplazarse”. Este sistema también ayuda a la hora de estudiar ya que “puedes acceder varios días a la clase y poder completar apuntes y notas de lo tratado, reforzar la comprensión, etc. Y cuando compaginamos la preparación con otras actividades, si nos surge algún imprevisto, no perdemos la clase porque se puede acceder a ella durante varios días”.

Tanto Ángeles como María son optimistas con sus posibilidades y confían en que conseguirán esa plaza soñada en la Administración. Y en cuanto al futuro de la formación, Iglesias lo tiene claro: "Evolucionaremos hacia un modelo híbrido de enseñanza, que se ajuste a la medida y necesidades de cada alumno".