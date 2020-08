El justificante que exime a los niños de ir a clase que circula por los WhatsApp de los padres: ¿es legal?

La caótica vuelta a cole por la incertidumbre sobre cómo se aplicará en cada una de las 17 autonomías, también trae consigo fake news. Es el caso de un documento que se está compartiendo por los grupos de WhatsApp de los padres en Andalucía. Se trata de un modelo de justificante de la ausencia de los alumnos por que no existen "garantías necesarias". Y es que en Andalucía, la Consejería de Educación, ha decidido que el curso 2020/2021 será presencial para todos los estudiantes. Una circunstancia que no hace gracia a todos lo padres. De ahí la difusión del falso justificante.

El falso documento, sin embargo, eximiría de la obligación de los padres a llevar a sus hijos al colegio por miedo a la Covid-19. Pese a ello, no es más que un bulo y carece de valor jurídico. Este justificante fraudulento fundamenta su fin en la Constitución y las leyes de Educación. De hecho, expone que no se puede "constatar que las clases se van a reanudar con las garantías necesarias".

Es más, las falsa circular va un paso más allá y acusa a la Consejería de Educación de no garantizar una vuelta al cole segura. Por tanto, "obligados a elegir entre educación y salud, tengo que optar por la salud", indica el documento que firmaría el padre. Pero, insistimos, no tiene efectos legales y ni valor jurídico.

Presencialidad obligatoria

El consejero de Educación de Andalucía, Javier Imbroda, de hecho, lo ha dejado bien claro: el curso 2020/2021 será presencial. Tanto, que si los padres deciden no enviar a sus retoños al colegio, se activarán los protocolos de absentismo. De ahí que la viceconsejera, María de la Carmen Castillo, insistiera este martes en que "no llevar a lo niños al colegio no es una opción".

Así, los alumnos de Primaria e Infantil deberán incorporarse a clase el 10 de septiembre y los de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, el 15. La mascarilla será obligatoria, excepto en los grupos de convivencia dentro de las aulas y cuando, sentados, se mantenga la distancia de seguridad. La única excepción: los menores de 6 años.

Todos los colegios andaluces tendrán un coordinador Covid-19, que estará permanentemente en línea con las autoridades sanitarias. Dependerá de la dirección de cada centro educativo si se trabaja con grupos burbuja o no.