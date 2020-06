La nueva peor universidad de España, la Isabel I de Castilla, contra el ranking: "Vamos por buen camino"

La Universidad Internacional Isabel I de Castilla se levantó el martes con una noticia un tanto amarga. El U-Ranking de las Universidades, publicado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), había colocado a este centro privado burgalés en la última posición. Y, oficialmente, era la peor universidad de todo el país.

Se trata de una universidad privada, con sede central en la ciudad de Burgos y con una sede en Valladolid, que se fundó en el año 2012 y que tuvo su primera oferta educativa en 2013/2014. Su peculiaridad es que todos sus grados, dobles grados, másteres, posgrados y cursos formativos son completamente online o semipresencial. No obstante, esa visión de futuro de la mano de la tecnología para ofrecer la mejor educación superior al alumno, como ellos mismos defienden, no ha sido suficiente para subir unos cuantos peldaños en el ranking de este año. ¿Por qué han sido los peores?

La respuesta, sin duda, no le dejará indiferente. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con este centro para saber de su impresión en la clasificación, pero aseguran que esa posición no es real. "No creemos que ese puesto nos vaya a penalizar. Esa posición no está hecha en base a todos nuestros indicadores porque la mayoría no son públicos. Y si no nos los piden, no pueden contar con ellos y por tanto, la información no es del todo completa", explica la directora del Área de Calidad de la Universidad Isabel I, María Peinado.

Para establecer las posiciones finales, la Fundación BBVA tiene en cuenta varios pilares como la docencia, la investigación o el desarrollo tecnológico. Todos ellos, según insiste Peinado, no han sido solicitados por la organización. "Nosotros salimos en el ranking, pero en el informe de 2019 aparece que no tienen nuestros datos y es posible que hayan hecho un cruce con otras clasificaciones", sostiene Peinado. A estas últimas posiciones, se suman la Universidad Europea de Valencia, la Alfonso X El Sabio, la Europea de Canarias, la Internacional Valenciana y la Abat Oliba CEU.

250 docentes

El centro admite que es "joven y que está en periodo de crecimiento", pero que aspira a ocupar puestos mucho mejores. "Creemos que vamos por buen camino, esto suele pasarle a universidades que tienen poca trayectoria como la nuestra, muchos rankings hacen distinciones si el centro tiene al menos 10 o 15 años", matiza la directora de Calidad de la Isabel I, que cuenta con 13 grados y 16 másteres oficiales y cinco facultades: Ciencia y Tecnología, Criminología, Ciencias de la salud, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Económicas.

No obstante, este centro ha aumentado la oferta académica para el curso siguiente con seis grados, entre ellos Periodismo, y un master más. "En los últimos años, el número de alumnos ha aumentado porque hemos ido ampliando la oferta académica y eso hace que tengan más dónde elegir; creemos que esto va a ayudar mucho al crecimiento de la universidad". En total, la Isabel I de Castilla está compuesta por 250 docentes y, en el último curso, cada titulación tenía 100 alumnos matriculados.

La visión de una parte del alumnado, no obstante, se aleja bastante de la que defienden desde la dirección en cuanto al trato y la gestión de la oferta académica. Así se deja ver en las opiniones que muchos de ellos han publicado en las redes sociales de la universidad.

"Monstruo sacacuartos"

"He realizado dos cursos de formación del profesorado con esta 'Universidad'. De los centros y cursos que conozco lo peor que he encontrado está en la Universidad Isabel I", comienza una estudiante. Y prosigue, abriendo dos puntos: "La administración funciona bastante mal; los cursos, pese a ser un tramite, no aportan nada y en algunos casos el contenido tiene fecha del 2010 o 2010; el envió del certificado es lento; este tipo de universidades son un monstruo sacacuartos, en este caso, es todavía más evidente; los orientadores se lavan las manos y los profesores son prácticamente inaccesibles. No esperes tener un problema, no te lo resolverán".

Pilar —nombre ficticio—, también critica la actitud de los profesores. "La gestión hacia el alumno es pésima y la calidad por parte del equipo de los docentes, mínima; exhiben una falsa modestia y empatía hacia el alumno que luego se manifiesta en lo contrario". Carmen dice, directamente, que estudiar allí es una "desgracia" y que preferiría estudiar en la Universidad Juan Carlos I.

U-Ranking ha analizado 70 universidades (el 97% del sistema universitario español). Lo lidera, un año más, la Pompeu Fabra seguida por la Carlos III, la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Cataluña y la Politécnica de Valencia. La primera universidad privada que aparece en la clasificación es la U. de Navarra. Las 10 primeras posiciones las cierran la U. Autónoma de Madrid, la U. de Cantabria, la U. de Barcelona y la U. Rovira y Virgili.

Al contrario, entre las peores universidades aparecen la Universidad Internacional Isabel I de Castilla y la Universidad Europea de Valencia, como las dos peores; y les acompañan la Alfonso X El Sabio, la Europea de Canarias, la Internacional Valenciana y la Abat Oliba CEU.