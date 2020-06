Así será la vuelta al colegio en Madrid: cuatro escenarios y clases 'online' para ESO y Bachillerato

Madrid ya tiene listo su plan para la vuelta al colegio en septiembre. La comunidad prevé cuatro escenarios en función de la situación epidemiológica, incluido si se vuelve al confinamiento. Desde la presencialidad total si la situación sigue como hoy en día hasta el cierre de los colegios.

La novedad es que desde septiembre se imparten determinadas asignaturas de forma 'online' entre 1º y 4º de la ESO y que Bachillerato tenga un día a la semana de enseñanza íntegramente telemática.

El curso comenzará "100% presencial" en el primer ciclo de Infantil (0-3 años) el 4 de septiembre y finalizará el 30 de junio de 2021. Los alumnos de segundo ciclo de Infantil (3-6) y Primaria empezarán el 8 de septiembre y los de Secundaria y Bachillerato un día después, el 9. En estos dos últimos ciclos el fin del curso será el 22 de junio de 2021.

La Comunidad de Madrid establece cuatro escenarios. Las salidas y las entradas serán escalonadas, en función de los horarios y cada centro escolar, y los padres no podrán acompañar a los alumnos al interior.

Escenario 1: septiembre

El próximo septiembre los alumnos volverán a las clases en el escenario 1, que será presencial y con medidas extraordinarias de higiene. Esto será así si las condiciones epidemiológicas son como las actuales. Habrá recreos y comedores.

En Infantil y Primaria se crearán grupos estables de convivencia. "Son una especie de burbuja. Estarán aislados del resto de alumnos para que si hay contagios sea más fácil su aislamiento", ha explicado el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.

No deberán llevar mascarilla en clase ni mantener la distancia de seguridad pero sí cuando salgan, ya que entran en contacto con personas de fuera de esos grupos. En recreo y comedor no podrán mezclarse con otros grupos.

En Secundaria, Bachilerato, FP y Educación para Mayores sí se deberá utilizar mascarilla cuando los alumnos estén a menos de 1,5 metros. Si esta distancia se respeta no será necesario llevarla.

En Educación Especial se trabajará con grupo estables de convivencia.

Escenario 2: semipresencialidad

El segundo escenario se pondría en marcha si empeoran las condiciones sanitarias. Aquí se optará por la semipresencialidad.

Se suprimirán recreos y comedores y la comida que se elabore en el centro escolar se podrá llevar en casa. Habrá más rutas escolares y se flexibilizarán los horarios.

En Infantil (0-3), los grupos de convivencia serán de un máximo de 20 alumnos. En segundo ciclo de Infantil (3-6) y Primaria "se van a esponjar más las aulas". Aquí habrá dos criterios: distancia de 1,5 metros o grupos estables de convivencia de 20 si esto no es posible. Esto obligaría a organizar los espacios con el uso de gimnasios, salas de reuniones, espacios municipales...

En la ESO y Bachillerato se optará por la semipresencialidad. "Que cada día fuera la mitad y la otra online", ha dicho Ossorio. Otra posibilidad es que dos días a la semana la mitad de las clases sean presenciales, otros dos online y el quinto online para todos. Al menos "entre un tercio y un medio" de las clases deben ser presenciales.

En Educación Especial queda por ver en cada centro según las capacidades de cada alumno.

Escenario 3: confinamiento

Este escenario se activaría si se vuelve al confinamiento. Todo se haría desde casa.

Para el primer ciclo de Infantil (0-3 años) no habrá clases a distancia "porque no tiene sentido", ha afirmado Ossorio, aunque no se descarta alguna actividad que requieran conexión.

Para el segundo ciclo de Infantil (3-6) habrá conexión periódica entre profesor y alumnos.

En Primaria, ESO, Secundaria y FP todo será a distancia. Se flexibilizarán los horarios y currículo.

En Educación Especial se analizará la situación de cada alumno.

Escenario 4: normalidad total

En este se contempla un panorama de normalidad con el Covid-19 ya controlado. La enseñanza será meramente presencial pero con importante presencia de Tecnologías de la Comunicación e Información.

Inversión en 'online'

Enrique Ossorio no ha concretado si se contratarán más profesores, como sí hará la Generalitat de Cataluña pero sí que el Gobierno regional hará una importante inversión en formación 'online' y en el uso masivo de la tecnología.

Además se impulsarán ayudas para las familias que no puedan permitirse tener acceso a la educación online y adquirirán ordenadores o tabletas para los escolares.