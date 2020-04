Rebelión autonómica contra el fin de curso de Celaá: "Con suspensos no se puede obtener el título"

Ni 24 horas. Es lo que ha durado el "consenso" que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, decía haber alcanzado con las comunidades autónomas para poner fin al año académico 2019/2020. Autonomías como Madrid, Andalucía, Murcia y País Vasco se han descolgado del acuerdo alcanzado este miércoles por la Conferencia Sectorial de Educación. Los Gobiernos del PP madrileño, andaluz y murciano no apoyan la promoción general de los alumnos. El PNV, por su parte, argumenta que tiene un "propio plan" para la finalización del curso en Euskadi.

Así, los Ejecutivos autonómicos de Madrid y Murcia, liderados por los populares Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras, respectivamente, no sólo no están de acuerdo con que los estudiantes puedan pasar de curso con "carácter general". También han criticado que los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachilleraro puedan obtener su título sin superar todas las materias. "No se puede compartir la propuesta que establece, ni más ni menos, que se titule con asignaturas suspensas", argumentan. Es, por estos dos puntos en concreto, por los que no suscribirán el Acuerdo para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021.

"Sería injusto, un menosprecio al esfuerzo de los alumnos y una falta de respeto al enorme trabajo que están haciendo los docentes", explica, por su parte, Javier Imbroda, consejero de Educación de Andalucía, quien también se niega a firmar el plan de Celaá. Además, estos Gobiernos regionales del PP coinciden en que sería caótico que cada comunidad tomase diferentes decisiones en ese ámbito que pudieran generar desigualdades entre los alumnos, según comenta la consejera murciana, Esperanza Moreno.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, este miércoles en rueda de prensa.

El PNV, pese a ver la intención del Ministerio de Educación con buenos ojos, tampoco rubricará el pacto porque son sólo "orientaciones" y el Gobierno vasco ya tiene una hoja de ruta "propia" para cerrar el año académico 2019/2020, haciendo uso de sus "competencias en Educación".

El acuerdo de Celáa

Estas reacciones son consecuencia de que la ministra de Educación, Isabel Celáa, acordó con las comunidades autónomas que este curso académico no se extendería más allá de junio. Según ella, este miércoles en la Conferencia Sectorial, el máximo órgano de interlocución entre el Gobierno central y las regiones autonómicas en materia educativa, decidieron que todos los alumnos pasen de curso, pero no con la misma nota, fruto de la situación actual por la crisis del coronavirus.

Y es que la manera de calificar a los alumnos depende, según este plan, del equipo docente de cada alumno. Así, los profesores de cualquier centro educativo que, en palabras de Celaá, "son los que mejor conocen las aptitudes de sus alumnos", decidirán las calificaciones finales de cada estudiante basándose en las notas obtenidas por éste durante la primera y la segunda evaluación. No obstante, los alumnos seguirán cursando el tercere trimestre, que tendrá unas funciones especiales, como la de diagnosticar qué contenidos no quedan bien fijados para darlos el año que viene.

Un alumna del colegio Estudio, realizando deberes.

La manera de evaluar se tomaría en una decisión colegiada "en el marco que regulen las administraciones públicas autonómicas". Por ello, los consejeros de Educación no terminan de ver si sería justo que cada autonomía decida, mediante su propia legislación, cómo será este "marco". "Hemos pedido que se clarifiquen apartados para que no haya agravios con el resto de comunidades ni se generen desigualdades", ha detallado el consejero de Andalucía.

La repetición de alumnos

En cuanto a la decisión de que un estudiante repita el curso o no, desde el Ministerio de Educación confían plenamente en que los docentes califiquen a sus alumnos porque son los que mejor conocen sus capacidades. Pese a ello, siempre se va a intentar que el alumno promocione, ya que las repeticiones serán "muy excepcionales" y, si fuera el caso, deberán estar sólidamente argumentadas y acompañadas con un plan de refuerzo.

De hecho, Celaá ha insistido en la idea de que habrá actividades de evaluación que permitan que los alumnos que no hayan tenido notas satisfactorias en el primer y el segundo trimestre pueden mejorarlas en este tercero para poder promocionar.

La disparidad que se pueda generar entre las comunidades, según argumentan los consejeros de Madrid, Andalucía, Murcia, en los criterios de decisión para que los profesores decidan si un alumno promociona o no es una "injustica". Esto les empuja a no suscribir el acuerdo. Además, Galicia y Castilla y León -gobernadas por el PP- también se han sumado a estas quejas pero, por el momento, no se han descolgado del acuerdo.