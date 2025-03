Estas son las deducciones más 'locas' en la declaración de la Renta: para viudos, amas de casa, impago de alquiler…

El pistoletazo de salida para la declaración de la Renta de 2025 está a punto de darse. En concreto, lo hará el próximo 2 de abril. Muchas personas, para quitarse el trámite cuanto antes, tienen por norma dar el visto bueno al borrador de Hacienda.

Al hacerlo, no saben que pueden estar perdiendo dinero. Porque la Agencia Tributaria no es infalible. De hecho, en dicho borrador no se incluyen las deducciones autonómicas. Y ahí, la lista es amplia. Por ejemplo, hay deducciones por familia numerosa, por familia monoparental, por alquiler de vivienda, donativos…

Se trata de las más conocidas. Pero hay otras que no lo son tanto para todos los contribuyentes, en general, como para los autónomos, en particular. En este último caso, y junto a las bonificaciones estatales, los autónomos tienen acceso a más de 200 deducciones autonómicas.

¿Hay deducciones para viudos y amas de casa?

Dentro del gran abanico de deducciones autonómicas, existen aquellas orientadas a contribuyentes viudos y amas de casa. En concreto, y en Extremadura, las personas viudas tienen derecho a aplicar una deducción de 100 euros. Pero no todas.

Será posible cuando la suma de las bases imponibles general y del ahorro no exceda los 19.000 euros. Además, conviene tener en cuenta que el importe bonificado puede ser de 200 euros si el contribuyente tiene a su cargo uno o más hijos. Cataluña y Valencia también aplican esta deducción.

Por lo que respecta a la deducción para amas de casa, las personas que lleven a cabo ‘labores no remuneradas en el hogar’ podrán deducirse en la Comunidad Valenciana 153 euros en la declaración de la Renta.

En este caso, es imprescindible demostrar que, en la unidad familiar, uno de los cónyuges realiza este tipo de tareas. También deben tener, al menos, dos descendientes a su cargo. Y la suma de las bases liquidables de la unidad familiar debe ser inferior a 23.000 euros.

¿Qué ocurre con el agua de la vivienda y los alquileres?

En regiones donde las lluvias no son tan habituales, hay beneficios. Es lo que sucede en Murcia, donde la instalación de dispositivos de ahorro de agua en la vivienda también es objeto de deducción.

Así, aquellos contribuyentes en dicha región cuya vivienda tenga una antigüedad anterior a 2006, e instalen estos dispositivos, tendrán una deducción del 20% sobre el valor de los sistemas de ahorro de agua y mano de obra de la instalación. El importe máximo de los sistemas de ahorro de agua y mano de obra se fija en 300 euros, por lo que la subvención máxima será de 60 euros.

También hay deducción por contratar primas de seguros para cubrir impagos del alquiler. Aquí, se dirige a los arrendadores de vivienda en Canarias. En concreto, podrán deducir el 75% de las cantidades abonadas por la contratación de este tipo de pólizas.

El límite máximo de la deducción se establece en 150 euros. Entre los requisitos, la duración del contrato de alquiler debe ser de, como mínimo, un año; y el importe del arrendamiento no puede superar los 800 euros mensuales.

¿Qué deducciones hay por estudios?

En este punto, son los estudiantes de las islas Canarias y las islas Baleares los beneficiados si estudian fuera el territorio insular. Para los primeros, hay una deducción de 1.500 euros que llega a los 1.600 euros si la base liquidable del contribuyente es menor a 33.007,20 euros.

Entre las condiciones para conseguirla, deben ser menores de 25 años, depender económicamente de los progenitores y cursar estudios de educación superior de los que no exista oferta educativa presencial en la isla donde residan.

Para los segundos, se establece una deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF para cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual con un límite máximo de 1.500 euros.

En Cataluña, por su parte, hay una deducción por el pago de intereses de préstamos destinos al estudio de máster y doctorado.

La Rioja ofrece a los contribuyentes menores de 36 años, siempre y cuando estén emancipados y suscriban un contrato de acceso a Internet para su vivienda habitual, una deducción del 30% de los gastos anuales facturados y pagados a las empresas responsables de dicho contrato.

¿Vivir en zonas rurales tiene ‘recompensa’?

La respuesta es que sí. También en La Rioja, si se tienen hijos menores de 3 años escolarizados, o dejados a cargo de una persona en zonas rurales, tiene una bonificación del 30% en los gastos en escuelas infantiles, centros infantiles, o personal contratado para el cuidado de hijos de 0 a 3 años.

Si se compra vivienda en el medio rural, hay bonificaciones en diferentes comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, en Aragón se permite deducir hasta el 5% por la compra o rehabilitación de viviendas en un municipio rural si es residencia habitual del contribuyente.

Por último, y por ser autónomo, Asturias bonifica con 1.000 euros a aquellas personas que desarrollen su actividad en zonas rurales o en riesgo de despoblación. Tiene que estar dado de alta en el RETA durante un periodo mínimo de un año.