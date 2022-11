El truco de la OCU para hacer la compra a mitad de precio en Mercadona, Carrefour, Lidl, Alcampo...

Desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, los consumidores hemos visto cómo todos los productos y suministros se encarecen. Y a diario. De hecho, entre la guerra y la inflación, se calcula que los consumidores están pagando hasta un 150 % más por los mismos productos que el año anterior.

No es de extrañar, pues, que los consumidores busquemos maneras en las que poder ahorrar un poquito o, como mínimo, pagar menos para poder llegar a final de mes. Por ello, hay un pequeño truco que ha publicado la OCU con el que, según ellos, se puede ahorrar hasta un 50 %.

¿Cómo hacer la compra a mitad de precio según la OCU?

El truco que ha publicado esta organización es el siguiente: comprar los productos que están a punto de caducar. Todos los establecimientos disponen de ellos y, al no querer perder el precio que han pagado por ellos, prefieren venderlos más baratos antes que tirarlo como venía sucediendo hasta no hace mucho tiempo. Así, estos productos pueden consumirse sin riesgo para la salud, según la OCU y el Ministerio de Sanidad, y podemos comprarlos a mucho mejor precio.

¿Qué productos encontramos entre "los que están a punto de caducar"?

Lo cierto, y aunque parezca lo contrario, hay una gran cantidad de productos que podemos encontrar a punto de caducar a precios mucho más asequibles. Así pues, destacan las frutas y las verduras, pero también hay productos lácteos, cárnicos y muchos más.

Además, localizarlos es muy simple, ya que la mayoría de los supermercados suelen tener una sección dedicada solamente a ellos. Así, al estar agrupados son mucho más fáciles de encontrar por los consumidores, algo que siempre se agradece. De este modo, solo deberemos ubicar esta sección en nuestro supermercado habitual y ver qué es lo que tienen en ella.

También se debe tener en cuenta que estos productos cambian casi a diario. De esta forma, no está de más pasarnos frecuentemente por nuestro súper de referencia: podremos ver qué es lo que han añadido y ver si hay algo que nos interese.

Congelar los productos a punto de caducar: hacerlos durar más

Muchos consumidores no compraban estos productos por el simple hecho de estar a punto de caducar y no saber si dispondrían de tiempo para consumirlos. Pero, lo cierto, es que la gran mayoría de ellos se pueden congelar. No es el caso de las verduras, las frutas y los yogures, pero sí podemos congelar la carne, el pescado, etc. De este modo, cuando lleguemos a casa, solo deberemos meterlos en bolsas de congelación y, así, extendemos su tiempo de consumo hasta tres meses más.

¿Es seguro consumir estos productos?

Como hemos indicado anteriormente, el consumo de los productos etiquetados como "a punto de caducar" es completamente seguro. De hecho, estos productos aún no se han estropeado, aún no han caducado. Así, de acuerdo con la OCU y el Ministerio de Sanidad, estos productos son perfectamente aptos para el consumo. Otra cosa diferente es que debemos fijarnos bien en su estado, sobre todo, en las frutas y las verduras.

Buscar ofertas e ir con la lista de la compra: otras maneras de ahorrar

Además de comprar los productos "a punto de caducar", también hay otras estrategias con los que podemos ahorrar un poco a la hora de hacer la compra.

Por un lado, se recomienda prestar atención a las ofertas que hacen los supermercados. Sin embargo, no debemos creer simplemente que estos precios son más asequibles solamente porque estén etiquetados de este modo. Es importante, pues, fijarnos en la letra pequeña de las ofertas. Es decir, debemos buscar el precio por kilo o por litro, por ejemplo. De este modo, podremos ver si la oferta es, en realidad, una oferta.

Por otro lado, también es valioso ir a hacer la compra con una lista de los productos que nos faltan. Para que este truco funcione, debemos hacer la lista en casa viendo exactamente cuáles son los productos que nos faltan en realidad. Y, cuando estemos en el súper, ponerle fuerza de voluntad y no desviar nuestra atención a otros productos. Siendo estrictos, la lista de la compra nos permitirá dejar de comprar por impulso o bien comprar algo solo porque supongamos que no lo tenemos.

Comparar entre supermercados

Las comparaciones no siempre son buenas. Pero, en este caso, sí. Ir a diferentes supermercados nos ofrece la posibilidad de ver qué precios tienen y compararlos entre ellos. No se trata de cambiar de supermercado, cosa que también podría pasar, sino de saber qué productos están más asequibles en cada super o tienda. Y, para no perder el tiempo, organizarnos bien un día de compras para ir a todos ellos según necesitemos.

Cuidado con el desperdicio de alimentos en casa

Los alimentos son muy caros y cada vez nos cuesta más hacer la compra. Sin embargo, hay son muchas las toneladas de alimentos que se desperdician cada año. Por ello, es aconsejable ajustar las porciones de las comidas y completarlas, en caso necesario, con frutas y verduras de temporada. Así, seguro que no vamos a tirar ni la mitad de la comida que tiramos ahora. Seguro.

Hacer la compra nos sale más caro día tras día y no se prevé que haya un ajuste en los precios. Para ello, es importante buscar cualquier pequeña estrategia que nos vaya bien y nos permita comprar a precios más asequibles.

